Uskarphed i felterne frustrerer Hobro-træner efter nederlag

Fredag aften tabte Hobro endnu en gang og indkasserede igen mindst to mål, da holdet på hjemmebane tabte 0-2 til AGF i Superligaen.

Det skaber frustrationer hos cheftræner Allan Kuhn, der så sit mandskab som det bedste i aftenens kamp.

- Det er selvfølgelig enormt frustrerende, for jeg synes langt hen ad vejen, at vi er bedre end AGF.

- Men det er i straffesparksfelterne, at kampene afgøres, og der laver vi fejl i dag. Det bliver straffet i Superligaen, siger cheftræneren.

Dog ser Allan Kuhn positive takter ved præstationerne, der skaber optimisme i den nedrykningskamp, som Hobro er ved at blive suget ned i.

- Indstillingen, attituden og måden vi spiller på, er jeg egentlig super tilfreds med. Man skal være realistisk, og som lille klub skal vi være en del af nedrykningskampen. Men vores chancer i sæsonen er gode, siger Kuhn.

Slik, pandekager og tre point til AGF

Allan Kuhn kan dog se problemerne i den kedelige statistik, hvor Hobro nu har lukket mindst to mål ind i de seneste syv kampe, særligt på dødbolde.

- Fodbold består af små fejl, der resulterer i, at man taber kampene. Vi sløser to gange, og det straffer de os for, understreger cheftræneren.

Forsvarsspiller Rasmus Minor er også utilfreds med Hobros kedelige statistik.

- Det rammer stoltheden. Det er detaljerne og de små ting, hvor vi ikke er skarpe nok. Vi skal på træningsbanen og arbejde hårdt med defensiven, siger Minor.

Forsvarsspilleren har svært ved at se, hvad forskellen er fra det defensive udgangspunkt i sidste sæson.

- Det er svært at sige. Lige nu er vi måske ramt lidt på det mentale, det er ikke fordi, der er sket de store ændringer i trup eller spillemåde.

- Vi skal være skarpere i alle facetter, slutter Minor.

Hobro har nu lukket 17 mål ind i 7 kampe, flest af alle hold i Superligaen.