Silkeborgs bekymringer blev forværret - Hobro sikrede overlevelse

Fakta

Hobro IK – Silkeborg IF 1-0 (1-0)

Hobro IK: 6

Silkeborg IF: 5

Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen, 4

Kampens spillere:

Mads Justesen, Hobro IK: 7

Vladimir Rodic, Silkeborg IF: 5

Det lærte vi

At spændingen i nedrykningspulje 1 er så godt som fordampet. De to øverste hold, AGF og Hobro, kan nemlig ikke hentes af de to nederste, Silkeborg og Helsingør. De skal kæmpe om at blive i Superligaen.



Detaljen

Inden kampen meldte Hobro-anfører Mads Justesen ud, at han stopper som spiller ved sæsonens udgang for at blive salgschef i klubben. Det burde han have fejret med en scoring, men dommer Benjamin Willaume-Jantzen snød Justesen for et gyldigt mål.