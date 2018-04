Skuffet Hobro-træner: »Nu kommer vi til at hænge fast i det«

Med et mål kort før pausen så alt egentlig godt ud for Hobro i søndagens møde med AGF.

Den sejr, som holdet var på vej til at tage, ville have vristet holdet seks point fri af aarhusianerne i gruppen, og Silkeborg ville være lagt hele syv point væk.

Svenske Tobias Sana ville det dog anderledes, så da de sidste 45 minutter var spillet, havde han næsten egenhændigt vendt kampen til en sejr på 3-1 til AGF.

AGF-bødlen Sana nedlagde Hobro

Hobros træner Thomas Thomasberg var dybt skuffet over at tabe en kamp, som han i første halvleg syntes, der havde været styr på.

»I dag er jeg godt træt af at komme til pausen med en føring og så gå ud og smide det på 40 sekunder i anden halvleg,« lød det fra Thomasberg efter kampen.

At alle tre mål imod holdet skulle komme fra svenske Tobias Sana var han heller ikke tilfreds med, da han ikke synes, at Sana har vist sig helt så farlig hidtil i sæsonen – også selvom han blev matchvinder i forårets første møde mellem de to hold:

»Det er utroligt, at han lige skal lave målene mod os. Det skal vi helst få stoppet, inden vi skal mødes igen.«

Med nederlaget er AGF nu a point med Hobro på gruppens førsteplads, mens Silkeborg er fire point efter og Helsingør er ni point efter. Den tætte stilling huer ikke Thomasberg.

»Vi havde håbet på at vriste os fri, men nu kommer vi til at hænge fast i det i de næste mange runder – måske resten af gruppespillet,« sagde træneren.

Hobros næste kamp er mod Helsingør på udebane. I samme runde tager AGF hjemme imod Silkeborg.