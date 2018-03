Helsingør-træner uddelte skideballer og fik sejr

FC Helsingør hentede lørdag aften en flot 3-2 sejr på udebane mod Silkeborg efter at have været bagud med 0-2.

Sejren glædede naturligt Helsingør-træner Christian Lønstrup, men han var langt fra tilfreds efter de første 45 minutter, hvor Helsingør var bagud 1-2.

- Spillerne fik en skideballe i pausen.

- Jeg var ikke tilfreds med vores første halvleg, hvor jeg syntes, at der var for meget ubalance i forsvaret. Vi havde specielt problemer med Vladimir Rodic, men vi fik heldigvis korrigeret det, siger Christian Lønstrup.

Efter pausen scorede Helsingør to gange, og generelt var kampen en hård omgang at komme igennem for træneren.

- Jeg tror, at det var en ret interessant kamp for tilskuerne, men det var ikke specielt sjovt for os trænere, som bare kunne se målene vælte ind i begge ender.

- Var kampen endt 7-7, så var der ikke nogen, der havde rynket på næsen, siger Christian Lønstrup.

Med sejren har Helsingør 23 point i bunden af gruppe 1 i nedrykningsspillet, hvor Silkeborg blev på 28 point. AGF og Hobro IK ligger over for en kamp færre med henholdsvis 29 og 32 point.

Helsingørs matchvinder i kampen, Adnan Mohammed, er enig med sin træner.

- Spillemæssigt var der ikke meget, som lykkedes i første halvleg.

- Vi kom bagud 0-2, og på det tidspunkt så det ikke godt ud. Vi ramte ikke hinanden, mig selv inklusivt, som spillede en rigtig dårlig kamp, siger Adnan Mohammed.

Trods sejren er der stadig meget at arbejde med i Helsingør, vurderer træneren.

- Nu handler det om at reflektere på de ting, som vi gjorde mindre godt i dag, og så have fokus på det.

- Dernæst skal vi glæde os over, at vi var lidt heldige i dag og køre videre på den bølge, siger Christan Lønstrup.