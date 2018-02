Stig Tøfting om FC Helsingør: »En flok lallende amatører«

»Jeg ved ikke, om det er fordi, de prøver at være økonomisk ansvarlige, men for mig er det en flok lallende amatører.«

Sådan lød det i går søndag i tv-programmet Onside fra Stig Tøfting, tidligere fodboldspiller og nuværende ekspertkommentator.

Kritikken er rettet mod FC Helsingør, der ifølge TV3 Sport tilbød AC Horsens, at sidstnævnte kunne få hjemmebanefordelen i klubbernes Superliga-kamp, der blev spillet søndag i Farum på Right To Dream Park i stedet for. Kampen kunne ikke blive spillet i Helsingør, fordi klubbens stadion er plaget af frost i banen.

»Det virker som om, at det er ligegyldigt. Denne Superliga fortjener at blive taget seriøst. Jeg kunne forstå det, hvis det var et amatørhold, der skulle spille en pokalkamp mod Brøndby. Det her virker helt håbløst for mig,« lød kritikken yderligere fra Tøfting.

Helsingør-træner: Kampflytningen havde ingen betydning

Martin Jørgensen, ligeledes ekspert ved Viasat og tidligere professionel fodboldspiller, forstod heller ikke FC Helsingør.

»Hjemmekampe skal spilles på hjemmebane, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så vælger man det sted, der er tættest på. Det hører jo ingen steder hjemme. Det handler om respekt over for de andre hold i ligaen. Det er jo at give Horsens en fordel, som de andre hold ikke har. Derfor er jeg meget, meget glad for, de spillede i Farum,« sagde Martin Jørgensen i Onside.

Jyllands-Posten har talt med FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl, der mener, at sagen udspringer af dårlig kommunikation.

»Det handler om en kommunikationsfejl fra vores side. Det kommer til at fremstå som om, at vi har tilbudt AC Horsens at spille på deres hjemmebane, men det var ikke tilfældet. AC Horsens hjemmebane var blot et af fem stadions, som vi havde i overvejelserne,« siger Kyhl.

Om kritikken fra Stig Tøfting lyder svaret:

»Stig Tøfting er underholdningsvært på et magasinprogram, hvor han er blevet ansat til at dele skideballer ud, og det skal han have lov til,« siger han.