FCN vil sætte nye standarder for talentudvikling

Det Internationale Center for Sportsstudier, CIES, holder styr på hvilke europæiske fodboldhold, der gennemsnitligt har benyttet sig af de yngste spillere i denne sæson.

Inden mandagens opgør mod Sønderjyske var FC Nordsjælland placeret på førstepladsen på den liste med en gennemsnitsalder på 21,36 år.

Cheftræner Kasper Hjulmand mener ikke, at det er et mål i sig selv for FCN at bruge unge spillere, men talentudvikling har et voldsomt stort fokus.

- Vi forsøger at presse talentudviklingen og sætte nye standarder for, hvor gode man kan gøre unge spillere, siger Kasper Hjulmand, der mandag kunne se sit unge hold slå Sønderjyske 4-1 i Farum.

Helt konkret er der flere faktorer i spil, og hos Hjulmand er mennesket bag spilleren det vigtigste.

- Vi satser ekstremt meget på at give spillerne en følelsesmæssig tryghed, så de ved, vi holder af dem, og at de kan stole på os.

- Og så stiller vi ekstremt høje krav. Vi trykker dem fodboldmæssigt, personlighedsmæssigt og mentalt, siger Hjulmand.

Én af de spillere, der illustrerer klubbens tankegang, er Victor Nelsson, der i en alder af 19 er anfører og har 75 førsteholdskampe på cv’et.

- Klubben går meget op i, at vi bliver uddannet - både som spillere og mennesker. Klubben og Kasper tror på, at hvis vi er bedre mennesker, er vi også bedre fodboldspillere.

- Vi har en god kultur i klubben. Der er en rød tråd fra ungdomsafdelingen til førsteholdet. Vejen til førsteholdet er kortere end andre steder, fordi Kasper er ligeglad med alder - bare man er god nok, siger Nelsson.

En anden, der i denne sæson har fået et stort gennembrud, er 18-årige Andreas Skov Olsen, der er klubbens superligatopscorer efter de første 11 runder.

- Klubben tror på os unge, og det viser sig, at det godt kan lade sig gøre at spille med de store og tage ansvar, selv om vi ikke er så gamle. Mange kan lære af det.

- Klubben tænker ikke bare på os som en forretning, og det er rigtig fedt at mærke, siger angriberen.

FC Nordsjælland rykker med mandagens sejr op på Superligaens sjetteplads. Sønderjyske er nummer 11.