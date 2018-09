FCN-træner så kun ti gode minutter i nederlag til FCK

FC Nordsjælland spillede godt i kampen mod FC København. Men desværre kun i cirka ti minutter, og dermed var det ikke muligt for gæsterne at afværge et 1-2-nederlag til Superligaens tophold i Telia Parken.

Nogenlunde sådan sammenfattede FCN-træner Kasper Hjulmand søndagens kamp, hvor hans hold objektivt set slap billigt mod et veloplagt FCK-mandskab, der med mere kynisme havde vundet med større cifre.

- Vi slap nådigt i første halvleg og kunne egentlig gå ned (i pausen, red.) og sige, at det positive var, at det kun stod 0-1, siger Kasper Hjulmand.

Efter at FCK's Nicolaj Thomsen ramte stolpen i første minut af anden halvleg, fik gæsterne en kortvarig opblomstring, da Andreas Skov Olsen udlignede til 1-1 efter 50 minutter.

- Da havde vi en rigtig fin periode, hvor vi både fik chancer og spillede med meget bedre positioner.

- Vi fik ramt den rigtig fint, og det var egentlig en rigtig god periode. Vi fik scoret, og så scorede FCK, da vi var ti mand, siger Kasper Hjulmand.

Træneren henviser til, at FCN-spilleren Victor Nelsson befandt sig uden for banen efter at have været til behandling, da FCK's Viktor Fischer scorede sejrsmålet til 2-1.

- Derfra evnede vi ikke at få lagt tryk nok på og få nok fat i bolden. Vi kunne have gjort noget, da vi kom tilbage i kampen, hvis vi kunne have holdt 1-1 i længere tid. Og vi havde en fornemmelse af, at det kunne gøres.

- Men fra 2-1 synes jeg, at FCK kontrollerede den hjem, siger Kasper Hjulmand.

Træneren så ikke mindst sit hold blive domineret af FCK i første halvleg.

Hjemmeholdets spillere vandt duellerne, og de sædvanligvis boldsikre FCN-spillere formåede ikke at holde fast i bolden ret længe ad gangen.

- Hvis vi skal vinde her, skal vi være meget bedre på bolden, uanset hvordan vi stiller op i formation. Vi ved, at FCK er dygtige, og specielt i øjeblikket kører det godt for dem.

- Når FCK begynder at trykke på i presset, så skal vi kunne spille igennem dem. Det plejer vi at være bedre til, siger FCN-træneren.

Det nordsjællandske hold har 12 point efter ti runder i Superligaen og indtager niendepladsen.