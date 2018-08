FC Nordsjælland-komet finder vej til U21-trup

Der var syv nye navne i den trup, som U21-landstræner Niels Frederiksen mandag udtog.

Blandt andre er FC Nordsjællands formstærke angriber Andreas Skov Olsen kommet med i truppen.

Derudover er Andreas Poulsen, Joel Kabongo, Anders Dreyer, Jens Stage, Oskar Snorre og Magnus Kofod Andersen alle nye navne hos U21-herrerne.

De unge fodboldspillere skal være med til at kæmpe for en billet til næste års EM-slutrunde i Italien.

U21-landsholdet skal først i kamp mod Finland på hjemmebane i Aalborg, og derefter går turen til Litauen, hvor der igen skal kæmpes om vigtige point i EM-kvalifikationen.

Niels Frederiksen er ikke bekymret for at bruge de nye spillere, fortæller han til DBU's hjemmeside.

- Jeg glæder mig til at tage hul på de her to vigtige kampe. Det er et par spændende og vigtige opgør, hvor der er meget på spil.

- Det er rigtigt, at der er mange nye navne med i truppen, men de er med, fordi de har vist et højt niveau i deres klubber, så jeg er ikke bekymret for at bringe dem i aktion, siger Niels Frederiksen.

Ud af de 22 spillere i U21-truppen spiller halvdelen for klubber i udlandet. Det gælder blandt andre spillere som Philip Billing (Huddersfield), Rasmus Nissen (Ajax) og Marcus Ingvartsen (Genk).

Også FC København-profilen Robert Skov er med i truppen.

Danmark er inden de to kampe placeret på en andenplads i gruppen efter Polen.

Finland, som Danmark møder på hjemmebane i Aalborg 7. september, er treer, mens Litauen, der venter på udebane 11. september, er placeret sidst i gruppen.

Førstepladsen kvalificerer sig direkte til sommerens EM-slutrunde. Andenpladsen skal ud i playoffkampe.