Unge angrebskometer gjorde det af med Vejle

Fakta FC Nordsjælland – Vejle Boldklub 2-0 (1-0) Vurdering: FC Nordsjælland: 6 Vejle: 6 Dommer Sandi Putros: 7 Kampens spillere: Victor Nelsson, FCN, 7 Jacob Schoop, Vejle, 7

Der er ikke mange udover de få, der bor der, der har hørt om den lille nordsjællandske flække Alsønderup.

Men mon ikke det kommer. For lige nu er et af byens børn blandt de varmeste angrebstalenter i den bedste danske fodboldrække.

I torsdags lagde den 18-årige Andreas Skov Olsen en dæmper på heksekedlen i Beograd, da han bragte FC Nordsjælland foran med 1-0 imod Partizan fra den serbiske hovedstad, og søndag imod Vejle var den unge skarpretter fra Alsønderup igen på pletten, da bolden efter otte minutter fandt vej på tværs af Vejles straffesparksfelt til indersiden af Skov Olsens højre fod. Det har på det seneste resulteret i en ting. Mål. Og det uanset om det gøres venstre eller højre støvlespids.

Sådan gik det derfor også søndag. Uden at fortrække en mine bankede Andreas Skov Olsen afleveringen fra Godsway Donyoh i mål, og som var det ren rutine jublede han ved at stille sig med armene over kors præcis som den unge franske himmelstormer Kylian Mbappé fejrede sine scoringer under sommerens VM-slutrunden.

Scoringen var Andreas Skov Olsens sjette i denne sæson, som i øvrigt er den unge angribers første sæson på seniorniveau. Tre af målene er blevet lavet i Superligaen, mens de andre tre er faldet i kvalifikationskampene til Europa League. I forrige sæson var knægten fra Alsønderup blot inde og snuse til førsteholdsfodbolden i Farum, da det blev til enkelte indhop i Superligaen samt kampe i pokalturneringen, hvor det også blev til en enkelt scoring. I stedet funklede han på u19-holdet, hvor det blev til 15 mål i 14 kampe, hvilket har været nok til at overbevise Kasper Hjulmand om, at han skulle have chancen fra begyndelsen af denne sæson.

Med søndagens tidlige scoring til hjemmeholdet var Vejle tvunget frem på banen, men på trods af fint spil og mange indlæg, blev vejlenserne sjældent farlige. Til sidst kunne hurtige Jonathan Amon i stedet let sprinte igennem Vejles tunge forsvar og lave den afgørende 2-0-scoring.