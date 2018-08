FC Nordsjælland nærmer sig europæisk exit efter nederlag

I jagten på europæisk succes rejser FC Nordsjælland i næste uge til Serbien med et skidt udgangspunkt i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Torsdag tabte de danske bronzevindere det første opgør på hjemmebane mod Partizan fra Beograd med 1-2.

En reducering af nordmanden Mathias Rasmussen til kampens slutresultat 20 minutter før tid sørgede dog for, at FC Nordsjælland stadig kan gøre sig forhåbning om avancement til playoffrunden.

Allerede tidligt i kampen så det ud til at blive svært for Kasper Hjulmands tropper.

Efter ti minutter kiksede markeringen fuldstændig på et hjørnespark, og en ugeneret Ricardo Gomes headede Partizan i front.

FC Nordsjælland havde i første halvleg svært ved at få kombinationerne til at flyde eller de individuelle driblinger til at lykkes. Den sidste fart og kvalitet manglede for at kunne skabe store nok chancer til en udligning før pausen.

I den anden ende måtte Nicolai Larsen redde en friløber, så FCN ikke kom yderligere bagud i sidste ordinære minut før pausen.

En stor fejl blev dyr for FC Nordsjælland 20 minutter inde i anden halvleg. Dårlig kommunikation mellem Benjamin Tiedemann Hansen og målmand Nicolai Larsen gav debutanten Goran Zakaric mulighed for en let scoring.

Han opsnappede bolden, rundede Larsen og scorede sikkert.

Det lignede en knockout af de unge nordsjællændere, men i den anden ende fik danskerne også hjælp til en scoring.

En Partizan-spiller kiggede ikke op, da han skulle bryde en FCN-aflevering, og bolden blev spillet hen til en fri Mathias Rasmussen, der med en inderside kunne sende bolden i et tomt mål.

FC Nordsjælland afsluttede kampen godt, men fik ikke udlignet.

Der er returkamp på torsdag i Serbien. Her må FC Nordsjælland undvære Victor Nelsson, der torsdag bar anførerbindet, på grund af karantæne.

Skulle FC Nordsjælland gå videre, venter den samlede vinder af Besiktas mod LASK Linz i playoffrunden. Torsdag vandt den tyrkiske storklub hjemmekampen med 1-0 over østrigerne.