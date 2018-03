FCN-træner vil holde længere på profilerne

FC Nordsjælland vandt søndag 3-0 over Randers FC på udebane. Og FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand var meget tilfreds med præstationen.

- Det var ikke en kamp, hvor man kom helt op at ringe i forhold til tempo, men det var en topprofessionel indsats. Vi var i total kontrol, og man kan ikke have et bedre greb om en kamp, siger Kasper Hjulmand.

FC Nordsjælland har en lang række unge og talentfulde spillere på holdet, og klubben har for vane at sende disse spillere ud på større adresser i Europa.

Det er ikke noget, som Kasper Hjulmand frygter, men han håber, at man fremover kan holde lidt længere på profilerne.

- Jeg frygter ikke at miste spillerne, men vi arbejder på, at vi ikke er nødt til at sælge spillerne.

- I det øjeblik, hvor vores forretning bliver stærkere, hvor vi ikke skal sælge for at drive forretningen, så tror jeg, vi kan komme helt med i toppen og konkurrere.

FCN-træner har fortsat flere talenter på vej

- Forestil dig, hvis vi havde beholdt Maxsø, Lobotka, Ingvartsen og Marcondes bare et år mere. Hvis vi bare kan holde på spillerne et halvt eller et helt år mere, så tror jeg, vi kan tage det sidste skridt.

Hvis det ikke lykkes at holde længere på profilerne i fremtiden, så tror Kasper Hjulmand dog stadig på, at hans mandskab kan spille med om mesterskabet.

- Jeg siger ikke, at vi ikke kan kæmpe med om mesterskaberne i fremtiden, men vi skal være gode, heldige og have alle spillerne klar.