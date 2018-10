Steinlein: Drømmer om en midtjysk Alex Ferguson

FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, drømmer om, at klubben kan have stor kontinuitet på cheftrænerposten.

Han ser gerne, at man ligesom Manchester United kan have den samme cheftræner i over 25 år.

Sådan blev det dog ikke med hverken Glen Riddersholm eller Jess Thorup, men det kan det blive med Kenneth Andersen, som onsdag blev præsenteret som klubbens nye cheftræner, siger Steinlein.

FCM-sportschef: Ny cheftræner et langsigtet projekt

- Vi kunne godt tænke os at have en midtjysk Alex Ferguson, som kunne lede holdet i 25 år. Kontinuitet på cheftrænerposten vil være med til at udvikle klubben.

- Vi kan se på alle andre positioner i klubben, at kontinuitet hele tiden gør os dygtigere, så vi drømmer da også om, at vi får en træner, der ligesom Alex Ferguson kan sørge for, at vi vinder titler mange år i træk.

- Jeg tror, at Kenneth Andersen har kvaliteterne til at kunne blive det, siger Steinlein.

I første omgang har klubbens nu tidligere U19-træner fået en tre år lang kontrakt som cheftræner.

- Han kunne da godt få en meget længere kontrakt, men nu tager vi tre år ad gangen, og det tror jeg også, at Manchester United gjorde med Ferguson, siger Claus Steinlein.

Direktøren mener, at Kenneth Andersen og Jess Thorup har mange ligheder, og derfor medfører trænerskiftet ikke nogen revolution.

FCM sælger Jess Thorup til Gent

- På mange måder minder Kenneth Andersen og Jess Thorup om hinanden. De er begge rigtig gode mennesker, og det er en vigtig egenskab, hvis man skal være i en klub i lang tid.

- Jess var vel bare for dygtig, og derfor var han her ikke i 25 år, men blev solgt til udlandet, siger Steinlein.

Det var ikke tema at kigge på en erfaren superligatræner, da mestertræneren Thorup skulle afløses.

- Vi har længe vidst, at vi ville rekruttere internt. Normalt ville jeg have en liste med eksterne kandidater, men de sidste par år har jeg vidst, at vi ville udfylde jobbet med en, som vi allerede har haft indenfor.

- Vi har haft fem-seks interne navne på listen - det kunne også være en Jonas Dal, der tidligere har været her i FC Midtjylland - så vi har haft mange muligheder, siger direktøren.

Han bekræfter, at belgiske mediers forlydender om, at FC Midtjylland kompenseres med cirka tre millioner kroner for at lade Thorup gå, ikke er skudt helt forbi.

I tilfælde af Gent-succes er FC Midtjylland sikret en bonus, men det var aldrig pengene, der fik klubben til at give Thorup grønt lys til et skifte.

Ny FC Midtjylland-træner forstår omverdenens skepsis

- Det giver ikke ligeså meget som at sælge en angriber. Men vi må ikke negligere, at vi har fået et stort beløb for Jess Thorup. Det er stadigvæk millioner af kroner, man får.

- Men det handler ikke om penge, det handler om, at Jess havde gjort sig fortjent til at få den her chance, og at vi samtidig havde afløseren klar. Derfor turde vi sige ja, siger Claus Steinlein.