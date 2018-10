U19-træner overtager Thorups cheftrænerpost i FCM

Superligaklubben FC Midtjylland forfremmer U19-træner Kenneth Andersen til cheftræner, og han overtager posten fra Jess Thorup, der onsdag blev præsenteret i belgiske Gent.

Kenneth Andersen har underskrevet en treårig kontrakt, og FCM-sportschef kalder ham "den mest vindende ungdomstræner i Danmark".

- Vi har en fantastisk person, som kan tage os til det næste niveau. Jeg vil ikke sige velkommen, for vi går op og ned ad hinanden hver dag. Vi kender Kenneth som en person, som vi har 15 års erfaring med.

- Han har håndteret sit team på U19-holdet i de sidste ti år, og han har skabt fantastiske resultater.

- Han har vundet fem mesterskaber og utallige udenlandske turneringer, og han har været med til at udvikle alle de spillere, der har været igennem vores akademi, siger Svend Graversen.

Sportschefen henviser til spillere som Simon Kjær, Winston Reid, Erik Sviatchenko, Joachim Andersen, Rasmus Nissen, Pione Sisto, Mikkel Duelund, Andreas Poulsen og Viktor Fischer.

Ansættelsen af Kenneth Andersen skal ses som et udtryk for, at FCM gerne vil satse på egne talenter både på og uden for banen.

- Vi har med en fodboldfaglig rigtig kompetent person at gøre. Så vi er helt sikre på, at vi kan bringe ham ind i det team omkring Superligaen.

- De karaktertræk, Kenneth har fagligt og som menneske, kan tage os op på det næste niveau, så vi til stadighed kan blive i toppen af dansk fodbold.

- Vi vil gerne være mestre igen, og vi vil gerne være med i et europæisk gruppespil, siger Svend Graversen.