Jess Thorup skal fremover stå i spidsen for den belgiske klub KAA Gent.

FC Midtjylland bekræfter onsdag på klubbens hjemmeside, at den har solgt cheftræneren gennem godt tre år til Gent.

Den 48-årige træner har indgået en treårig aftale med Gent.

- Det har været fantastisk for både min familie og jeg at blive en del af FCM-familien, og mit skifte skal ses som et tilvalg af en drøm og bestemt ikke et fravalg af FC Midtjylland, siger Jess Thorup til FCM's hjemmeside.