FC Midtjylland har solgt Bubacarr Sanneh til Anderlecht

FC Midtjylland har igen lavet et salg af en fodboldspiller, som angiveligt indbringer klubben en klækkelig sum.

Således meddeler FCM i en pressemeddelelse af forsvarsspilleren Bubacarr Sanneh skifter til belgiske Anderlecht efter blot et halvt år i FCM.

FCM oplyser, at Bubacarr Sanneh har bestået lægetjekket i Anderlecht, Svend Graversen, der er sportschef i FCM, erkender, at klubben gerne ville have beholdt Sanneh.

- Vi har været meget glade for de seks måneder, han nåede at være i klubben, og i den optimale verden havde vi beholdt ham.

- Der kom dog et meget stort bud, så det endte med et salg og en stor mulighed for Bubacarr, siger Svend Graversen.

23-årige Bubacarr Sanneh kom til FC Midtjylland fra AC Horsens, og det blev altså til et kort ophold i klubben fra Herning.

Sven Graversen sammenligner salget af Sanneh med klubbens salg af Alexander Sørloth, som FCM solgte til Crystal Palace for et stort millionbeløb.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at Anderlecht betaler omkring 60 millioner kroner for Sanneh.

Ifølge avisen kan der komme yderligere bonusbeløb til FCM.

- Der skal masser af ros i retning af vores scouts, som står for første del af sådan en case, og siden tager trænerstaben over, som ligeledes har lavet flot arbejde, siger Svend Graversen.

Han er helt tryg ved klubbens trup trods salget af Bubacarr Sanneh.

- Jeg er meget tryg endda. Vi råder fortsat over fem stærke midtstoppere, så på den måde rammer salget ikke så hårdt.

- Vi skal nok klare os, og samtidig glæder vi os over, at Bubacarr, via FC Midtjylland, tager det store spring til en af de helt store og traditionsrige klubber i europæisk fodbold, siger Svend Graversen.