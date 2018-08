Kostbar Paul Onuachu-fejl ærgrer FC Midtjylland-træner

FC Midtjylland mistede to point i de døende sekunder af søndagens sene opgør i Superligaen på udebane mod OB.

Den indskiftede FCM-angriber Paul Onuachu mistede bolden, og det muliggjorde en sidste OB-mulighed, som Nicklas Helenius udnyttede og dermed udlignede til slutresultatet 1-1.

FCM-træner Jess Thorup forsøgte fra sidelinjen forgæves at få Onuachu til at drible ned i hjørnet for at få tiden til at gå.

- Det siger sig selv, at jeg ikke er sindssygt begejstret, men det er jo ikke Playstation, og Paul (Onuachu, red.) skulle træffe et valg på banen.

- Men selv om Paul lavede den fejl, behøvede det ikke at koste et mål. Vi måtte jo stadig gerne forsvare efterfølgende.

- Det var ærgerligt, men OB havde også haft et par chancer op til udligningen, så det er vel okay, at kampen endte uafgjort, siger Jess Thorup

Nyindkøbet Alexander Scholz var med i FCM's forsvar, og han var mest af alt meget skuffet efter en ellers personlig fin debut.

- Det var en kæmpe fejl fra vores side. Vi spillede som et U19-hold i den situation

- I stedet for at være smarte og tage bolden ned i hjørnet, spillede vi en tværpasning og lod OB slå en kontra.

- Vi havde også mulighed for at cleare to gange, men vi formåede det ikke.

- Jeg glæder mig til næste kamp, for jeg står med en lortefølelse efter deres mål til sidst, siger Scholz om det indkasserede mål i overtiden.