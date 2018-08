Sejr sender FCM i hænderne på Malmö FF i EL-playoff

En indskiftning af Ayo Simon Okosun reddede fodboldoplevelsen torsdag aften, da FC Midtjylland blev klar til playoffrunden i Europa League.

Okosun blev skiftet ind efter en time, og med to scoringer i anden halvleg var han med til at sikre 3-1-sejren over The New Saints fra Wales.

Sejren i andet opgør gav en samlet 5-1-sejr, og dermed kan midtjyderne nu forberede sig på at møde Malmö FF i to opgør om en plads i turneringens gruppespil.

- Det var ikke ubesværet, men sådan er det nogle gange, når man er kæmpe favoritter. Men vi fik det gjort færdigt, og det er det vigtigste.

- Det var fantastisk at få åbnet målkontoen, og vi glæder os til at møde Malmö FF, og vi skal bare ud over stepperne, siger Ayo Simon Okosun til TV3 Sport.

FC Midtjylland kom planmæssigt foran 1-0 efter godt et kvarter, da Mayron George gled igennem det walisiske forsvar, og efter et par finter sparkede angriberen fra Costa Rica bolden fladt i mål til føring.

Så lignede det en gevaldig tur op ad bakke for The New Saints i Herning, men ikke desto mindre blev gæsterne lukket ind i opgøret kort tid efter.

Efter 22 minutter svigtede forsvaret i FCM fælt, og det hele førte til, at gæsterne fik udlignet.

Rasmus Nicolaisen mistede i første omgang bolden fremme i banen. Den endte hos Zsolt Korcsmár, der helt unødvendigt også mistede den, og det hele førte til, at Dean Ebbe kunne løbe ned og banke bolden i mål til 1-1.

En enorm mulighed til Paul Onuachu kort før pausen burde have gjort det til 2-1 til FCM, men den høje angriber hamrede bolden over mål, og et direkte frispark fra Jakob Poulsen kastede heller ikke en scoring af sig.

Så blev Okosun sendt på banen, og det kastede scoringer af sig.

Et hjørnespark efter lidt over en time var oplæg til, at FCM kom foran 2-1. Jakob Poulsen sendte bolden indover, hvor Onuachu steg til vejrs og headede mod mål.

Bolden blev afværget, endte hos Okosun, der øgede føringen, så waliserne nu skulle score tre gange.

Det lykkedes ikke, og i stedet var Okosun igen på pletten ti minutter før tid, da han nåede højest og headede bolden i mål, mens keeper Paul Harrison sprællede i gæsternes mål.