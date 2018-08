FCM er røget ud af CL-kvalifikationen efter 0-0 mod Astana

FC Midtjylland får ikke opfyldt drømmen om at komme med i Champions League-gruppespillet i denne sæson.

De danske fodboldmestres ambitioner om at nå det økonomisk og sportsligt meget attraktive gruppespil led et knæk i anden runde af kvalifikationen, hvor FCM onsdag aften spillede 0-0 hjemme mod FC Astana.

Det kasakhiske hold er videre til tredje runde med samlet 2-1 og møder kroatiske Dinamo Zagreb.

»Den lille klub« fra heden bliver bedt om at tro på mirakler FC Midtjyllands status og selvforståelse er på spil, når Champions League-hymnen lyder.

Danskerne bliver i stedet overført til Europa League-kvalifikationens tredje runde, hvor modstanderen bliver enten The New Saints fra Wales eller Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

FCM leverede en middelmådig præstation mod FC Astana, og med en dårligere målmand end Jesper Hansen kunne de danske mestre meget vel have tabt kampen.

FCM-træner Jess Thorup havde på forhånd forudsagt, at hans hold ville vinde 1-0 på et mål i det 78. minut. Og at 1-2-resultatet i den første kamp betød, at FCM ikke ville komme buldrende fra start, men kunne spille kontrolleret.

Det er dog langt fra sikkert, at Jess Thorup glædede sig over, at stillingen var 0-0 ved pausen.

FCM var måske i nogenlunde kontrol rent spillemæssigt, men chancer var der flest af til gæsterne.

Det skyldtes blandt andet, at jydernes defensiv var noget skrøbelig i flere situationer i de første 45 minutter.

Efter 13 minutter måtte målmand Jesper Hansen levere en redning, og fem minutter senere var det ved at gå galt.

FCM-forsvareren Kian Hansen skød langt tilbage på egen banehalvdel bolden direkte ind på en modstander, og så var Astanas Junior Kabananga pludselig helt fri til en afslutning.

Jesper Hansen parerede i første omgang, men Junior Kabananga fik løftet returbolden over målmanden.

De 8731 tilskuere i MCH Arena i Herning så til, da Jesper Hansen løb tilbage, og lige omkring selve mållinjen fik han verfet bolden væk, så FCM undgik at komme bagud.

FCM forsøgte at satse lidt mere i anden halvleg, hvor Jess Thorup sendte Awer Mabil, Mikkel Duelund og Simon Okosun på banen. Men det var, som om det ikke skulle blive danskernes aften.

Da kampuret rundede 78 minutter, var der - som spået af Jess Thorup - ved at falde en scoring, men det var til gæsterne.

Serikzhan Muzhikov stod fri til afslutning, men igen reddede Jesper Hansen hjemmeholdet med en god redning.

Der blev ikke scoret, og dermed røg FCM ud af Champions League-kvalifikationen.