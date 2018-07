FCM-kaptajn om brændt straffe: Det er en sløj følelse

Mesterholdet FC Midtjylland tog lørdag aften hul på den nye Superliga-sæson med 0-0 hjemme mod AGF.

Kampen blev indledt bedst af gæsterne fra Aarhus, men i anden halvleg var FCM meget tæt på en afgørende scoring, da midtjyderne blev tildelt et straffespark, få minutter før den ordinære spilletid var forbi.

Sparkeren var Jakob Poulsen, der indtil da havde scoret på 16 ud af 16 mulige straffespark i Superligaen.

FCM-anføreren brændte dog sit spark, og det irriterede da også den rutinerede midtbanespiller efter kampen.

- Det er en sindssyg sløj følelse. Det var ikke super godt sparket, og keeperen kom godt afsted derinde, siger Jakob Poulsen.

Kampen som helhed var på mange måder en rigtig åbningskamp, hvor det kunne have været blevet til tre point for FCM, mener anføreren.

- Jeg synes, vi havde godt styr på det specielt i anden halvleg. Vi fik lagt et godt tryk, og vi blev ved med at jage det.

- Vi havde et hovedstød på stolpen, en god mulighed ved Artem Dovbyk og mit eget straffespark. Vi havde mulighederne, der skal til for at tage de tre point, men sådan skulle det ikke være i dag, siger Jakob Poulsen.

Op til lørdagens kamp havde FCM-direktør Claus Steinlein udtalt, at klubbens ambition er at være dominerende som FC København og spille europæisk gruppespil hvert år.

FCM-chef: »De næste 10 år skal vi vinde flest mesterskaber« Mestrene fra FC Midtjylland føler, at klubben har fundamentet til en storklub på plads. Så derfor vil klubben spille med om titlen hver eneste sæson.

Det er et ambitionsniveau, som Jakob Poulsen er tilfreds med.

- Det er fedt. Vi spiller fodbold for at spille under pres og spille de store kampe. Det får vi lov til her, og det er fedt.

- Vi har et økonomisk velrustet bagland, og på den måde har vi mulighederne, som FCK har, siger Jakob Poulsen.