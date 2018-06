Danmarks dyreste teenager: FC Midtjylland har lavet rekordsalg til tysk traditionsklub

Fodboldklubben FC Midtjylland har solgt 18-årige Andreas Poulsen til tyske Borussia Mönchengladbach.

Det meddeler de danske fodboldmestre på Twitter.

FCM kalder salget for et rekordsalg og mener at vide, at handlen gør Andreas Poulsen til den dyreste danske fodboldteenager i historien.

Klubben nævner ikke, hvor meget Gladbach har betalt for Andreas Poulsen, der blot har spillet 13 kampe for midtjyderne, og som gør sig som venstre kant eller venstre back.

Det sædvanligvis meget velinformerede tyske fodboldmagasin Kicker erfarer, at Gladbach har betalt knap 4,5 millioner euro for Andreas Poulsen, hvilket svarer til omkring 33,5 millioner kroner.

Teenageren har fået en femårig kontrakt med Gladbach, der i forvejen har Jannik Vestergaard som dansk islæt.

- Jeg er sindssygt glad, og nu glæder jeg mig bare til at komme i gang, siger Andreas Poulsen, der mandag bestod lægetjekket i Gladbach.

- Det har været lidt svært at falde i søvn om aftenen på det seneste.

- Selvfølgelig bliver det hårdere dernede, men jeg glæder mig, og jeg ser frem til at lære masser af nye ting, siger den unge spiller, der 1. juli tiltræder i den tyske klub.

I Gladbach skal Andreas Poulsen blandt andre konkurrere mod den tidligere FC København-spiller Oscar Wendt om pladsen som venstre back.

Den 32-årige svensker kom til Gladbach fra FCK i 2011.

Den tyske klub ser frem til at tage imod Andreas Poulsen.

- Andreas er en meget talentfuld venstreforsvarer med tempo og trang til at være offensiv, som allerede har gennemført springet til professionel fodbold i Danmark.

- Nu skal han tage det næste skridt i sin karriere hos os. Vi er glade for, at han har besluttet sig for at skrive under med os, siger Gladbachs sportsdirektør, Max Eberl, til klubbens hjemmeside.