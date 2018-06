FC Midtjylland henter og udlejer canadisk forsvarer

Fodboldklubben FC Midtjylland har skrevet en fireårig kontrakt med den canadiske landsholdsspiller Manjrekar James.

24-årige James er central forsvarsspiller, men han er ikke udset til at skulle optræde for de danske mestre i første omgang.

I stedet skal han tilbringe den kommende sæson som lejespiller i FC Fredericia i den næstbedste række.

- Manjrekar er en fysisk stærk central forsvarsspiller, som både har god fart og en fin teknik.

- De meget klare spidskompetencer bliver på sigt en afgørende faktor for at tage næste skridt i karrieren, siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, i en pressemeddelelse.

Manjrekar James har spillet i den ungarske liga, siden han skiftede til Pécsi MFC i 2013.

Efterfølgende tørnede han ud for ligarivalen Diósgyöri VTK og har de seneste to sæsoner optrådt for Vasas.

Han er derudover noteret for 15 A-landskampe for Canada, og FC Midtjylland håber, at tiden i Fredericia kan skole ham til Superligaen.

- FC Fredericia er en samarbejdspartner med et meget fint og professionelt setup, så det er de bedste rammer for at blive integreret i den danske fodboldkultur og lære Danmark bedre at kende.

- Vi har en klar forventning om, at Manjrekar løfter sit niveau i samspil med trænerstab og holdkammerater i FC Fredericia, siger Svend Graversen.