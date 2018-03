Se, det var en gedigen topkamp, den i Herning

Se, det var en ægte topkamp, den i Herning: 48 sekunder, så ligger bolden i nettet, sådan skal en topkamp begynde. Men dommer Michael Tykgaard har set FC Midtjyllands Erik Sviatchenko i færd med at flå trøjen af en Brøndby-mand ved hjørnesparket, så træfferen annulleres. FC Midtjylland, nummer et, mod Brøndby, toer, udsolgt på MCH Arena.

Fakta FCM-Brøndby Mål: 0-1 Kasper Fisker (21.) Vurdering FCM: 7

Brøndby: 8 Kampens spillere: Mads Døhr Thychosen, FCM, 7

Simon Tibbling, Brøndby, 8

Dommer: Michael Tykgaard, 5 Det lærte vi At der sagtens kan spilles seværdig, intens og til tider flot fodbold i næsten ti minusgrader. Og at Brøndby og FCM vil fortsætte parløbet om titlen til sidste runde. Detaljen Hany Mukhtars oplæg til Kasper Fiskers scoring var høj international klasse.

FC Midtjylland vælger at spille anfører Jakob Poulsen som en art falsk 9’er, da Paul Onuachu er skadet og Frank Onyeka er i karantæne. Ny på midtbanen – og altså bag Poulsen – er den 19-årige finne Kaan Kairinen.

Efter 12 minutter taber han en duel foran eget felt, landsmanden Teemu Pukki glider fri og sparker snert forbi den fjerneste stolpe. I dagene op til har Brøndbys Hany Mukhtar ligget under dynen, det heldige asen, men ved middagstid blev han fragtet til Herning, frisk i kroppen, og det viser han efter 21 minutter, da han nemt runder Zsolt Korcsmar og fra baglinjen triller kuglen ind til Kasper Fiskers venstrefod. 0-1, stilhed på store dele af MCH Arena, bortset nede i den ende, hvor de 1.200 Brøndbys-fans hopper og danser i kulden.

Efter en halv time har Brøndby held til at splitte hjemmeholdets defensive organisation efter en hurtig omstilling. Kasper Fisker løber fri i højre side, men kan ikke få bolden over til sit foretrukne våben, venstrefoden.

FC Nordsjælland trak sig sejrrigt ud af »El Plastico«

Snefnuggene over stadion kan slet ikke følge med i det hæsblæsende tempo, Brøndby fører an, presser konstant og tvinger hjemmeholdet til i perioder at sparke høje bolde. Og der er Brøndby stærkest. FCM vil have bolden ned på græsset til holdets teknikere, det lykkes i sekvenser, men uden det fører til voldsomme chancer.

Efter 35 minutter smutter Mads Døhr Thychosen fri i feltet, han væltes, alle skriger på straffespark, men nej, dommer Michael Tykgaard fører armene ud til siden, spil videre, selv om det ser ud til, at der er kontakt. Kort efter stikker Gustav Wikheim af sted og han fodrer sin medangriber Mikkel Duelund, der ikke får træf på bolden, så Brøndby går ind til teen foran med et mål.

Fire minutter ind i anden halvleg følges FCMs Kaan Kairinen ud, han ser groggy ud efter et sammenstød, i stedet sendes Bozhidar Kraaev på banen, han indtager positionen centralt i forreste kæde, så Jakob Poulsen træder nogle skridt tilbage på sin vante position.

I højre side er Mads Døhr Thychosen på ny aktiv, han får dribler sig til en afslutning, nu er det hjemmeholdet, som er på jagt.

10.862 tilskuere får masser af intensitet i anden halvleg, som da Marc Dal Hende og Teemu Pukki hamrer sammen, i det hele taget er der dueller, så det hviner, alt sammen krydret med små glimt af klassefodbold, som de to klubber oftest er i stand til at levere, når de hamrer sammen.

Udskældte Okore fik sin hævn i AaB-sejr

Midtvejs i anden halvleg bliver FCM-fantribunen lyst op af 20 romerlys, et af dem havner på græsset, men der er allerede ild i underlaget af de 22 spillere, der spæner rundt.

Brøndby fortsætter med at nægte FCM-spillerne at trille bolden rundt, de går i højt pres, vinder andenboldene og sørger for at genere de kreative spillere mest muligt. Svenskeren Simon Tibbling lyser op, han støvsuger banen for bolde.

FCM formår ikke at lægge et pres på Brøndby for alvor, minutterne forsvinder, veteranen Rafael van der Vaart får de sidste ni minutter, måske kan han skabe et lille mirakel, men Brøndby virker til at være i kontrol, og der er ikke nok kvalitet i hjemmeholdets pasningsspil, og så løber Brøndby-spillerne ned til deres fans for at fejre sejren.

Kampen om titlen er helt åben.