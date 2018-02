Erik Sviatchenko føler sig godt tilpas i FCM-truppen

FC Midtjylland vandt fredag aften 2-0 på udebane over AC Horsens i forårspremieren i Alka Superligaen.

Erik Sviatchenko var igen tilbage i FCM-trøjen, efter at klubben har lejet ham i skotske Celtic for resten af sæsonen.

- Det føltes rigtig godt at være tilbage i FCM-trøjen igen. Truppen er meget homogen, og der er masser af humør og vilje til at præstere det ypperste, siger Erik Sviatchenko.

Han mener også selv, at han kan bidrage med noget i truppen i forhold til at vinde mesterskabet til sommer.

- Jeg har vundet en masse i Celtic de seneste år, og det er noget af den vindermentalitet, der skal smitte af i truppen, siger Sviatchenko.

FCM’s træner, Jess Thorup, er også tilfreds med at have Sviatchenko tilbage i truppen. Ifølge Thorup viste kampen, hvorfor Sviatchenko er vigtig for klubben.

- Han gjorde det super godt i luftspillet sammen med de andre nede bagved.

- Det er tydeligt at se, at han har haft noget tid i Skotland, hvor der bliver spillet hårdere. Han fik den drømmedebut, vi alle havde håbet på, siger Jess Thorup.

Også FCM’s kaptajn, Jakob Poulsen, havde store roser til Sviatchenko og resten af forsvaret efter kampen.

- Erik gjorde det super godt. Sammen med resten af forsvaret udstrålede han en sikkerhed og ro, der smittede af på resten af holdet.

FCM skal prøve at følge op på sejren, når holdet næste søndag på hjemmebane tager imod FC København.