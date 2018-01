FC Midtjylland får ung ukrainsk angriber

Superligaens førerhold, FC Midtjylland, får tilgang af den 20-årige ukrainske angriber Artem Dovbyk.

Han skifter til det midtjyske på en fri transfer, efter at hans kontrakt med FC Dnipro udløb ved udgangen af 2017, oplyser FCM på sin hjemmeside.

- Vi er enormt glade for at kunne hente endnu en forstærkning til truppen. Med et skifte vil der altid være en transitionsperiode, men Artem har de fodboldmæssige kompetencer til hurtigt at gøre sig konkurrencedygtig i truppen, siger sportschef Svend Graversen.

Træner Jess Thorup glæder sig også over tilgangen af Artem Dovbyk, der har været inde omkring Ukraines A-landshold.

- Artem er en fysisk og teknisk stærk spiller med et kæmpe potentiale. Han er samtidig en kompetent afslutter og er både dygtig med ryggen mod mål og har desuden et kraftfuldt drive med bolden.

- Han er en powerspiller med målnæse, siger Jess Thorup.

Det 20-årige angrebstalent har nettet 12 gange i 13 kampe for FC Dnipro.

Tilgangen skal ses i lyset af, at FCM ventes at sælge den norske angriber Alexander Sørloth inden transfervinduets deadline.