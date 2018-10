FCK-stopper: Bordeaux udnytter Cornelius' styrker mere

For anden gang på få måneder kan Andreas Cornelius stå over for sin tidligere klub FC København, når holdet møder Bordeaux torsdag i Europa League.

FCK-midtstopperen Andreas Bjelland forventer imidlertid en anden form for duel, fordi Bordeaux har mere fokus på indlæg, end Atalanta havde.

- Atalanta spiller på en anden måde og ville ikke rigtig bruge hans styrker, som er i feltet. Det kommer Bordeaux formentlig til at bruge lidt mere, siger Bjelland.

- De har nogle rigtigt dygtige kantspillere, som kan fodre ham i feltet. Så det bliver nok et andet spilsystem, vi skal forholde os til.

Cornelius fik 90 minutter i weekendens 0-0-kamp mod Reims. Angriberen er også udtaget til den Bordeaux-trup, der torsdag skal forsøge at hente sine første point i denne sæsons Europa League-gruppespil.

Da Cornelius stod over for FCK i slutningen af august, blev han en af skurkene på det italienske hold med et brændt forsøg i straffesparkskonkurrencen.

FCK'erne mener dog ikke at have det psykologiske overtag af den grund, understreger Peter Ankersen.

- Umiddelbart tror jeg ikke, det betyder det helt store. Nu kender jeg "Corner" lidt, og jeg tror, han er en fyr, der rimelig hurtigt ryster sådan noget af sig.

- Ikke fordi han er ligeglad, men fordi han er mentalt stærk, lyder det fra Peter Ankersen.

Andreas Cornelius har endnu sit første mål til gode efter skiftet til Bordeaux.

Ligue 1-klubben er under pres efter et nederlag i første gruppekamp mod Slavia Prag i Tjekkiet.

FCK fik 1-1 mod Zenit Skt. Petersborg i første runde. De to bedste hold i gruppen går videre til turneringens knockoutfase, som begynder i februar.