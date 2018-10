FCK-træner forbereder sig på Bordeaux-stormløb fra start

Bordeaux er under stort pres før torsdagens Europa League-kamp mod FC København.

Efter nederlag i første kamp mod Slavia Prag er alt andet end tre point dårligt nyt for det franske mandskab, der efter torsdagens opgør står over for Zenit Skt. Petersborg to runder i træk.

Af samme årsag forventer FCK-træner Ståle Solbakken et hårdt Bordeaux-pres fra kampens start. Det fortæller han på onsdagens pressemøde på Matmut Atlantique.

- Jeg tror, de vil komme buldrende fra start. De tabte den første kamp. Det er deres første hjemmekamp, så hvis de taber i morgen (torsdag, red.), er de i kæmpe problemer.

- De vil forsøge at få fansene bag sig, så de skal have gang i den fra første minut, siger Ståle Solbakken.

- Vi skal være klar fra begyndelsen. De er vant til et højere tempo i deres liga, end vi er i vores. Men vi har været gode til at vænne os til højere tempo indtil nu i sæsonen.

Ståle Solbakken hæfter sig ved, at FCK har vundet tre ud af fire kampe på udebane i Europa i denne sæson. Den fjerde var 0-0-kampen mod Atalanta.

Til gengæld går FCK ind til opgøret med et nederlag mod Vendsyssel i frisk erindring. Ud over nederlaget blev Viktor Fischer skadet i kampen.

Men han kan faktisk bedst undværes i kampe som den torsdag, mener Solbakken.

- Viktor har spillet virkelig godt gennem en lang periode. Men hvis du ser på kampene på udekampene mod Atalanta og CSKA Sofia, var det de to dårligste kampe fra hans side, siger nordmanden.

- Man vil altid savne Viktor Fischer, men hvis der er en kamp, man skal undvære ham, er det nok en som i morgen, hvor vi skal være virkelig organiserede, have fokus på fysikken og være stærke på dødboldene i begge ender.

Bordeaux-træner Éric Bedouet mener heller ikke, at det nødvendigvis er en fordel for franskmændene, at Fischer er ude med en skade.

- Det bliver ikke nemmere, fordi Fischer ikke spiller. De har fantastiske spillere og et fantastisk hold. Så det ændrer ikke noget, siger han på hjemmeholdets pressemøde.

Bordeaux har danskerne Andreas Cornelius og Lukas Lerager i truppen. Begge er udtaget til torsdagens opgør.