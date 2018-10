Landsholdsspiller er klar til at forlade FCK

Han er formentlig i gang med sin fjerde og sidste sæson i FC København.

Den danske landsholdsback Peter Ankersen, der var med i store dele af VM-kvalifikationen, men i sidste ende blev fravalgt til VM-slutrunden i Rusland, regner med at forlade hovedstadsklubben til sommer.

Det fortæller han i et interview med BT.

»Selvfølgelig er det målet, at det her er min sidste sæson i FC København i denne omgang. Jeg er også klar over, at klubben er interesseret i at skulle tjene nogle penge på mig på et tidspunkt, og derfor er det også vigtigt, at det både går klubben og mig godt,« siger Peter Ankersen.



Den 28-årige fodboldspiller fortæller til avisen, at der var tilbud fra klubber som Atalanta, Gent og Besiktas i løbet af sommeren. FC København ville dog ikke sælge ham.

»Jeg er fuldstændigt afklaret med, at jeg ikke skulle af sted denne sommer heller, så jeg har egentlig bare brugt det til at sige, at hvis det ikke skulle ske nu, så må det blive næste sommer,« siger han til BT.

Peter Ankersen, der tidligere har spillet i Esbjerg, Vejle, Rosenborg og Red Bull Salzburg, har kontrakt med FC København til sommeren 2020.