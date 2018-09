FCK-træner efter choknederlag: Vi spillede for langsomt

FC København løb ind i en højst overraskende lussing søndag, da københavnerne søndag tabte ude til Vendsyssel FF i Superligaen.

FCK var foran 1-0, men endte med at tabe 1-2, og nederlaget irriterede cheftræner Ståle Solbakken, der mente at holdet generelt spillede for langsomt.

- Selv om vi kontrollerede kampen, så spillede vi alt for langsomt. Vi lavede for mange små fejl overalt på banen, og så oplever man nederlag som dette, siger Ståle Solbakken.

Han mener ikke, at det var udsigterne til torsdagens opgør i Europa League på udebane mod Bordeaux, der fik holdet til at slappe af.

- Overhovedet ikke. Det tænker vi slet ikke på nu, siger Ståle Solbakken.

Den vurdering var midterforsvar Andreas Bjelland enig i.

- Det er slet ikke noget, vi tænkte på. Mange af os har ikke spillet i midtugen, så vi har haft en uge til at bygge på til kampen mod Vendsyssel.

- Som Ståle siger, så kommer vi nok ikke til at vinde Europa League, men vi går benhårdt efter at vinde Superligaen.

- Det gør man ved at vinde de svære udebanekampe, men så er vi nødt til at gøre det bedre end i Vendsyssel-kampen, siger Andreas Bjelland.

Hverken Solbakken eller Bjelland mener, at rotationen i forhold til de mange kampe i både Superligaen, pokalturneringen og Europa League har indflydelse på spillet eller motivationen.

I pausen måtte profilen Viktor Fischer lade sig udskifte med en skade, men Ståle Solbakken tør ikke spå om, hvor slemt det står til.

- Der er ingen, der ved, hvor slemt det er. Det kan være slemt, men intet er sikkert, siger cheftræneren.

Efter søndagens nederlag må FCK nu nøjes med at dele førstepladsen med FC Midtjylland, da begge klubber har 22 point efter 11 kampe.