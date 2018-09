Efter 20 måneder i FCK: »Først nu føles det som min FCK-tid«

Fakta FC København – FC Nordsjælland 2-1 (1-0) Vudering: FCK: 7 FCN: 6 Dommer Jens Grabski Maae: 7 Kampens spillere: Robert Skov, FCK, 8 Jacob Steen Christensen, FCN, 7

Få var overraskede, da Nicolaj Thomsen i oktober 2016 var blandt landstræner Åge Hareides udvalgte til VM-kvalifikationskampene mod Polen og Montenegro. Thomsen var startet lovende hos franske Nantes efter skiftet væk fra barndomsklubben AaB, og landsholdspladsen virkede logisk.

Men fodboldkarrierer er skrøbelige.

Et overbelastet knæ førte til et landsholdsafbud, en ny træner i Nantes sendte få måneder senere Thomsen i armene på FCK, hvor han to uger efter ankomst blev tvunget væk fra fodboldbanen i mere end et halvt år på grund en skade i foden. Herefter fulgte en række af mindre følgeskader, hvorefter spilletiden var sporadisk, fodboldformen for dårlig og selvtilliden mangelfuld.

Men nu er han tilbage.

I 18/19-sæsonens første to måneder har Nicolaj Thomsen spillet næsten lige så mange minutter, som han gjorde på de første 18 måneder i den danske hovedstad.

»Først nu føles det som min FCK-tid. Tidligere var det aldrig kontinuerligt,« siger Nicolaj Thomsen, der kan fortælle om en tid, hvor skader var hverdag, hvor Ståle Solbakken stillede krav om vægttab og ”hurtigere fødder”, og hvor selvbilledet ændrede sig.

»Jeg fik at vide, at jeg var for tung, og at mine fødder for langsomme. Det er ting, der kan være svære at finde frem igen, når man som jeg har været skadet i lang tid. Og jeg følte heller ikke, at jeg var i stand til at gøre de samme ting på banen, som jeg husker mig selv for. Og det var svært,« siger Nicolaj Thomsen.

Selvom Thomsen kom til FCK med en tro på, at »selvfølgelig skulle jeg spille«, så forsvandt den følelse, da den lange skadespause blev afløst af flere korte. Troen på succes blev herefter afløst af en reaktion af trods, der tog rod i frygten for at ikke at slå til.

»Da jeg får skade nummer to, bruger jeg nogle dage på at sunde mig, for der går det op for mig, at det kan blive svært for mig. Jeg fandt en fandenivoldskhed frem ved at sige til mig selv, at jeg skulle få det til at lykkes af den simple grund, at det ikke måtte mislykkes igen. Først i Nantes og så i FCK. To hak i nakken i træk. Det måtte ikke ske,« siger Nicolaj Thomsen.

Fysikken er blevet forbedret i håbet om at leve op til Solbakkens idealer, og selvom gennembruddet i den hvide FCK-trikot trak ud, så var tiltroen og tilliden fra klubben intakt.

»Jeg har hele tiden fået at vide fra Ståle, at han ikke ser mig i andre klubber end FCK. Så jeg har hele tiden følt mig motiveret, og den seneste tid har vist, at det kan betale sig at arbejde hårdt,« siger Thomsen.

Tiden med modgang har gjort ham klogere. Klogere på livet som privatperson og klogere på livet som fodboldspiller. For selvom karrieren har været længere fremme end nu, så har Nicolaj Thomsen ikke travlt med at drømme om landshold og udland igen.

»Jeg vil vinde et mesterskab med FCK. Fremtidsplanerne har jeg parkeret. Jeg har lært, at der sjældent kommer noget godt ud af at tænke for langt frem. Da jeg kom til Nantes, tænkte jeg ”fed klub”, men også, det skulle være et skridt på vejen. Fokus skal være på nutiden, fordi det er nu, du kan ændre på de ting, som kommer til at ske,« siger Thomsen.

Søndag var Nicolaj Thomsen for 11. gang i sæsonen en del af FCK’s startopstilling, da FCK på mål af Viktor Fischer og Robert Skov vandt 2-1 over FC Nordsjælland i Parken. Her skulle der blot gå fem minutter af opgøret, før Thomsen viste, at det glidende løb med bolden og de beherskede boldberøringer, der fik ham til udland og på landshold er tilbage: Omgivet af to modstandere på venstrekantens kridtstreger søgte Thomsen tilbage i banen på jagt efter en afleveringsmulighed. Da den frie holdkammerat udeblev trak han med højre inderside i stedet bolden ned langs den hvidkalkede linje bag om eget støtteben. En manøvre der efterlod de to FCN-spillere undrende, mens Thomsen ubesværet kunne fortsætte sit glid mod baglinjen.

Jo, den er god nok. Nicolaj Thomsen er tilbage.