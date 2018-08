FCK-manager finder tro på triumf i europæiske meritter

Det var spil til et mål i store perioder, da Atalanta og FC København mødtes i Europa League-kvalifikationen i sidste uge.

Men FCK-manager Ståle Solbakken forventer, at FCK vil vise sin styrke på hjemmebane i returopgøret torsdag aften i Telia Parken.

- Kampbilledet bliver nok anderledes end dernede, for jeg forventer, at vi vil mere på bolden, når vi er på hjemmebane og har en masse fans til at bakke os op.

- Så har selv endnu større hold fået problemer herinde, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

FCK har tidligere slået klubber som Manchester United, Galatasaray og Ajax på hjemmebane i europæiske kampe.

For at gå videre til gruppespillet i år skal FCK vinde kampen mod Atalanta torsdag. Enten i regulær spilletid, forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence.

Første opgør endte uden scoringer. Dermed er alt åbent før returopgøret i Parken.

Foruden præstationen mod FCK har Atalanta vist stor styrke i begyndelsen af sæsonen ved at vinde 4-0 over Frosinone og spille 3-3 ude mod Roma i den italienske Serie A.

Ståle Solbakken har derfor stor respekt for italienerne.

- Vi ved, det bliver hårdt i morgen (torsdag, red.), men holdet har ikke tabt længe, og der er en stor tro på, at vi kan levere en god kamp og en god præstation.

- Så må vi se, om resultatet også bliver godt, men det følges jo ikke altid ad, siger Solbakken.

- Men vi fik set mandag aften, at Atalanta har en stærk og bred trup, når de med et b-hold var lidt uheldige med kun at få 3-3 ude mod Roma. Så vi skal virkelig præstere stærkt.

FCK-manageren kunne endnu ikke fortælle, om Rasmus Falk og Carlos Zeca bliver klar til torsdagens opgør.

Til gengæld står det klart, at forsvarsspilleren Sotirios Papagiannopoulos misser opgøret med en skade.