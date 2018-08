FCK brød forbandelsen mod Brøndby

Fakta FCK- Brøndby IF 3–1 (1-0) Vurdering: FC København, 8 Brøndby IF, 7 Kampens spillere: Viktor Fischer, FC København, 9 Lasse Vigen Christensen, Brøndby IF, 7 Dommer: Peter Kjærsgaard, 6

De hoppede, de klappede, de tændte fyrværkeri og til sidst jublede de så voldsomt, at de væltede et sikkerhedshegn bag et af målene, der dog hurtigt blev rejst igen.

Ja, det kunne mærkes, at FCK fik brudt en af de stimer, som fansene og spillerne på ingen måde bryder sig om. For første gang i over et år vandt FCK over ærkerivalerne fra Brøndby efter en 3-1 sejr i Telia Parken.

Kampen havde en trykkende, hidsig lydkulisse, der bar præg af, at virkeligheden er begyndt at harmonere med selvforståelsen i begge klubber; det er igen realistisk at have en ambition om, at man altid skal kæmpe med om mesterskabet – og altid i tæt konkurrence med ærkerivalen.

Fansene har et – realistisk – håb om, at det igen kan blive som dengang, hvor de indbyrdes opgør afgjorde mesterskabet, som da FCK-legenden Zuma saksesparkede sejren hjem i 2001, Brøndbys nye stjerne Mads Jørgensen hamrede et langskud ind i det sidste minut sæsonen efter, inden Hjalte Bo Nørregaard scorede et endnu mere usandsynligt mål for FCK i Brøndby, der først for alvor fik revanche med den knusende 5-0 sejr i 2005.

Fakta Det lærte vi: FCK virker som et mere solidt, sammenhængende hold i forhold til i fjor. Det skyldes ikke mindst Andreas Bjellands ankomst til det tidligere så trængte forsvar. Detaljen: Dame N’Doyes elegante hælaflevering til Viktor Fischer, der blev spillet helt fri og dermed kunne afgøre kampen

I FCK tror man mest på, at landsholdsspilleren Viktor Fischer eller den hjemvendte angriber Dame N’Doye kan blive den slags helt i denne sæson. I hvert fald at dømme efter den hyldest, de to spillere fik inden kampen af fansene, der ikke kunne lade være med at synge om ”Super Dame N’Doye” og Fischer to gange, mens Brøndby-fansene i den anden ende af stadion brølede mest begejstret af den tyske stjerne Hany Mukhtar og topscorer Kamil Wilczek, der inden kampen havde scoret tre mål i fire kampe.

Særligt Viktor Fischer skulle vise sig at blive afgørende, efter han inden kampen blev hyldet som månedens bedste spiller i Superligaen.

Mens tilskuerne leverede det bedste, man kan finde i dansk fodbold med romerlys, en fornem tifo med et brølende løvehoved fra hjemmefansene og konstante, kraftfulde slagsange fra begge sider, gik der noget tid, inden spillerne leverede på det samme, høje niveau.

Der var for mange misforståelser, særligt blandt Brøndby-spillerne, der stadig savner Christian Nørgaard. For et par uger siden skiftede den defensive midtbanedirigent til Fiorentina og efterlod et hul, der er større end det symbolske i at miste kulturbæreren, der for under et år siden bankede kraftigt på Brøndby-logoet efter sit sejrsmål mod FCK, lige netop her i Parken. For hvem skal nu erobre bolde og orkestrere opspillet fra sin dybe position på banen?

Mod FC Nordsjælland blev opgaven delt ud på to spillere, nemlig Lasse Vigen og nyankomne Radosevic, hvilket forhindrede enhver form for uorden i holdets struktur.

Søndag havde den aggressive serber Josip Radosevic fået opgaven alene, og den løste han med masser af glidende tacklinger på det regnvåde underlag, men også med mangler i pasningsspillet, der fik træner Alexander Zorniger til at tage sig frustreret til hovedet.

Brøndby-spillernes fejl var med til at give FCK muligheder, som da Dame N’Doye forsøgte sig med et saksespark efter en halv time, mens der gik et lille sus gennem publikum. Ja, der er som nævnt fornyet håb om nye gyldne momenter i kampene mellem Brøndby og FCK.

Mindre kunne også gøre det fem minutter senere, da Robert Skov lige uden for feltet - men et godt stykke ude i højre side - sparkede frispark. Eller rettere sagt, da Robert Skov hamrede et frispark afsted, der knækkede drilsk i luften, men som stadig ikke burde have overrumplet Brøndby-keeper Marvin Schwäbe så voldsomt, at det førte til et mål. Det gjorde det imidlertid, og så overmandede FCK-spillerne den talentfulde kantspiller, der kvitterede med et drenget smil.

FCK var tæt på at udbygge føringen lige efter pausen, da Viktor Fischer tørrede Brøndby-forsvaret, men blev stoppet af en revanchelysten Schwäbe, der leverede en fin parade på afslutningen kort foran mål. Minuttet efter var d’herrer igen i infight, da Fischer mente, at Schwäbe nedlagde ham i feltet, men dommeren affærdigede FCK-stjernens voldsomme protester.

I stedet udlignede Brøndby, mens de var allermest pressede, da den nye kroatiske angriber Ante Erceg fik tid til at kigge op, tage et træk og smaske bolden i mål omkring 30 meter fra mål. 1-1 efter 50 minutter.

Pludselig begyndte udeholdet at komme først i duellerne, hvilket gav Hany Mukhtar en stor chance efter en times spil, men Lasse Vigens fine stikning blev misbrugt ved et lidt for nonchalant lob.

Nu var det FCKs Viktor Fischer, der forsøgte at opildne sine medspillere, mens Brøndby-backen Johan Larsson var millimeter fra at heade udeholdet foran på et hjørnespark.

Igen skulle der komme et mål til det hold, der virkede mest trængt i øjeblikket. Viktor Fischer spillede fikst Nicolaj Thomsen fri, der usvigeligt sikkert lagde bolden ned i venstre side af målet. Målscoreren flåede sin trøje af i jubel, mens de ekstatiske FCK-tilskuere fik væltet et hegn og på den måde kom helt tæt på heltene, men også fik kontrollørerne på overarbejde.

Det kom de igen, da Dame N’Doye overlegent spillede Viktor Fischer fri med hælen, hvorefter kampens bedste spiller – og FCK’s største stjerne - afgjorde kampen og fløj jublende rundt på banen.

Og så fik FCK brudt forbandelsen, så det kunne mærkes.