Solbakken: Der er langt til Europa League-gruppespil

Med en enkelt undtagelse har FC København deltaget i et europæisk gruppespil hver sæson siden 2006.

Igen i denne sæson er holdet seedet til at nå hele vejen til gruppespillet i Europa League, men en hård lodtrækning har givet bekymrede miner hos Ståle Solbakken og co.

Torsdag aften møder FCK sidste sæsons nummer to i Bulgarien, CSKA Sofia.

Sofia skræmmer næppe københavnerne, men udsigten til formentlig at skulle møde Serie A-holdet Atalanta i den afgørende playoffrunde er anderledes foruroligende.

- Der er langt til gruppespillet. Vi skal igennem to svære kampe mod Sofia, og så venter der måske et af de bedste hold i kvalifikationen i form af Atalanta, hvis vi og de går videre.

- Atalanta er et hold, som i foråret spillede to lige kampe mod Dortmund, så det er et godt hold.

- Vi er bekymrede for, om vi når gruppespillet. Det er vi hvert år, så længe vi budgetterer med det, men det bliver lige på grænsen i år, om vi kommer med, siger Ståle Solbakken.

Danske hold får hård lodtrækning i Europa League

Selv om FCK budgetterer med at nå gruppespillet, hvilket anslås at indbringe mindst 50 millioner kroner, vil det ikke vælte klubbens økonomi, hvis kvalifikationen kikser, siger Solbakken.

Det skyldes, at FCK med sommersalgene af blandt andre Robin Olsen og Federico Santander har lavet et stort transferoverskud.

Men for klubbens selvforståelse vil et hurtigt exit i Europa gøre ondt, siger den rutinerede midtbanespiller William Kvist.

- Der er ingen tvivl om, at de spillere, som kommer hertil, de kommer for at spille i Europa. Da jeg skiftede hjem til FCK var det helt sikkert også med en forventning om at skulle spille i Europa hvert år.

- Vi har været og vil være lokomotivet i Skandinavien, og det kræver, at vi er i et europæisk gruppespil hvert eneste år. Så der er ingen tvivl om, at det er nogle rigtig vigtige uger, vi går i møde, siger William Kvist.

Han er heller ikke fornøjet med udsigten til formentlig at møde Atalanta, der har den tidligere FCK'er Andreas Cornelius på holdet.

- Vi har slået hold, der er bedre end Atalanta tidligere. Men skal vi slå et Serie A-hold, så skal vi ramme vores topniveau.

- Atalanta er en stor mundfuld, og der er ingen tvivl om, at det bliver sværere at komme i gruppespillet, end det har været andre år. Men først skal vi slå Sofia, som er et godt hold og slet ikke en "walkover", siger William Kvist.

Torsdagens kamp i Bulgarien begynder klokken 19.45 dansk tid.