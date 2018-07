FCK-træner efter nedtur: Der findes ingen undskyldning

FC København fik en forfærdelig indledning på den nye sæson i Superligaen, da holdet hjemme i Telia Parken skuffede gevaldigt mandag aften.

Her tabte FCK 1-2 til AC Horsens, efter at Viktor Fischer i overtiden misbrugte et straffespark ved stillingen 1-2.

Forinden havde københavnerne ramt træværket og haft et forsøg afværget på målstregen.

FCK-træner Ståle Solbakken var da også skuffet over sit hold efter nederlaget.

- Der er plads til den slags kampe én eller to gange på en sæson.

- Hvis ikke du har det mentale i dig til at spille de her kampe, så går det galt, og så taber du.

- Vi var for dårlige på deres lange bolde, og vi tabte for mange dueller og andenbolde. Spillerne så præget ud, og der var for mange, som ikke tog taktstokken. Der findes ingen undskyldning, siger Ståle Solbakken.

Nederlaget til Horsens var FCK's første nederlag nogensinde på eget græs til Bo Henriksens Horsens-mandskab i Superligaen.

FCK-profilen Viktor Fischer tilkæmpede sig selv straffesparket i overtiden, men landsholdsspilleren endte altså med at brænde den store mulighed, da hans forsøg blev reddet af Horsens-målmand Matej Delac.

Den driblestærke spiller var da også irriteret over nedturen, som, han håber, bliver en opsang for holdet.

- Det var først, da det så svært ud, at vi begyndte at spille fremadrettet.

- Det skal være et pejlemærke altid at huske tilbage på den her kamp, hvis vi ikke er, hvor vi skal være.

- Vi skal vise i næste kamp, at det her ikke er den kvalitet, som det her hold er i besiddelse af. Det er irriterende, at vi igen skal løfte os op fra noget, som vi ikke gør godt nok, siger Viktor Fischer.