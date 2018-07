FCK-træner forventer mere af sine nye angribere

FC København kom fra Finland med en 1-0-sejr over KuPS, da københavnerne indledte kvalifikationen til gruppespillet i Europa League.

FCK havde sine to nye angribere med i opgøret, men hverken 33-årige Dame N'Doye, der er kommet tilbage til FCK fra tyrkiske Trabzonspor, eller Kenan Kodro, der er hentet i tyske Mainz, fik scoret i kampen.

Det gjorde i stedet Robert Skov, som sikrede den smalle sejr med et kvarter igen af opgøret.

Træner Ståle Solbakken var nogenlunde tilfreds med sine nye angribere.

- Kodro og N'Doye spillede en okay kamp, men vi forventer selvfølgelig mere af dem på sigt, men det er nogle af dem, der mangler noget fitness.

- De er cirka to uger efter de andre, og N'Doye måske lidt længere på grund længere ferie, men det skal også nok komme.

- Nu kommer Fischer (Viktor, red.) tilbage og træner med fra i morgen, mens Kvist (William, red.) får et par dage mere og møder tirsdag. Robin (Olsen, red.) har lidt længere ferie, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Træneren henviser til de spillere, der har deltaget ved VM i Rusland, hvilket Viktor Fischer og William Kvist gjorde for Danmark, mens målmanden Robin Olsen var med hos Sverige.

1-0-sejren over KuPS betyder, at FC København har et godt udgangspunkt inden returkampen.

- Jeg er tilfreds med præstationen. Nogle perioder var bedre end andre, men det er vores første kamp, og flere af vores spillere mangler stadig noget fitness, fordi de kom sent ind i pre-season, siger Ståle Solbakken.

Opgøret var første kamp i første kvalifikationsrunde.

Der spilles returkamp 19. juli i København.

Derefter venter yderligere to kvalifikationsrunder samt en playoffrunde, før deltagerne i gruppespillet fra kvalifikationen kendes.