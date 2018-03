Skadesplaget FCK-stopper er klar til en time i reservekamp

FC Københavns svenske forsvarsprofil Erik Johansson er tæt på at være helt ovre sin alvorlige knæskade.

Johansson har trænet med i flere uger og forventes at få spilletid, når FCK møder FC Helsingør i en reserveholdskamp i næste uge.

- Det går godt, og det hele går efter planen, og den plan går ud på, at han skal spille sin første kamp på tirsdag i reserveholdskampen mod Helsingør.

- Jeg tænker, at han skal have 45 til 60 minutter, siger FCK-manager Ståle Solbakken til BT.

Den svenske midtstopper har ikke været i kamp, siden han udgik med en korsbåndsskade i kampen mod AC Horsens 12. august i begyndelsen af sæsonen.

29-årige Johansson kom til FCK i januar 2016, og i marts sidste år forlængede han sin kontrakt med de forsvarende danske mestre frem til sommeren 2021.

Uden forsvarsklippen har FCK til tider haft svært ved at lukke af for modstandernes angreb. I alt har holdet lukket 33 mål ind i 26 superligakampe.

Holdet ligger på fjerdepladsen i landets bedste fodboldrække efter grundspillet.

I mesterskabsspillet, der sparkes i gang efter landskampspausen, skal FCK møde Brøndby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, AaB og AC Horsens to gange.

Her håber FCK også på comeback til målmand Robin Olsen, der blev hjulpet fra banen med en skulderskade i kampen mod Hobro.

Olsen er siden blevet opereret i England, og han regner med at blive klar til VM-slutrunden for Sverige.

- Jeg er meget optimistisk i forhold til den plan, vi har lagt sammen, og jeg tror på, at jeg kan komme tilbage på banen hurtigt.

- Hvornår det helt præcist bliver, er altid svært at sige, men det bliver i tide til, at jeg er klar til VM, og jeg kan nå at bidrage mere i denne sæson for FCK, siger Olsen til klubbens hjemmeside.