William Kvist: Historisk vigtig periode for FCK venter

FC København er med torsdagens 0-1-nederlag på udebane til Atlético Madrid færdig i Europa League.

Sammenlagt røg FCK ud med 1-5 og var aldrig i nærheden af at komme videre til ottendedelsfinalerne.

Nu venter de sidste kampe i grundspillet i Superligaen for FCK, og her handler det kun om en ting, fortæller anfører William Kvist.

- Point. Simpelthen.

- Nogle siger, at sæsonen er lidt færdig for FCK. Hvis man vender den om, så er den næste måned måske en af de vigtigste perioder for klubben.

- Vi har været med i Europa (europæiske gruppespil, red.) i 11 ud af de seneste 12 sæsoner. Og forretningen bygger også på, at vi gerne skal med i Europa.

- Det er en rigtig vigtig ting. Så selv om mesterskabet er smuttet for os, så er der faktisk nogle andre ting, som er mindst lige så vigtige at kæmpe for, siger Kvist.

- Det skal vi tage med os. Der er ikke noget, der er slut for os. Det handler kun om at komme videre, siger han.

FCK lurer stadig på, at en god slutspurt i Superligaen kan sikre deltagelse i europæisk fodbold i næste sæson.

- Jeg har ikke taget den store lommeregner frem. Vi må indtil slutningen af grundspillet fokusere på, at vi skal med i top-6, og så er der ti kampe.

- Og alle hold møder hinanden i mesterskabsspillet, og med en god stime, så kan vi komme tættere på FC Nordsjælland på tredjepladsen, siger Kvist.

FCK skal søndag på hjemmebane møde OB i Superligaen.