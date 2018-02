FCK's Skov efter FCM-mavepuster: »Jeg synes stadig, at vi er det bedste hold«

Det var et med dukket hoved og lav stemmeføring, at FCKs kantspiller Robert Skov mødte pressen efter nederlaget på 3-1 til FC Midtjylland.

Han blev selv udskiftet efter en times spil, da FCM var foran med 2-1, og siden blev det kun værre med en scoring til 3-1.

Nederlaget tikkede ind, selvom FCK egentlig havde været bedst i kampens første halve time.

”Vi laver nogle fejl, der bliver udslagsgivende, og vi skal tydeligvis arbejde på at blive skarpere i felterne. Men vi kommer godt ud til kampen og er i kontrol. De første 35 minutter er vores. Men så scorer de. Efter det har de fem gode minutter, og så fører de pludselig 2-1 ved pausen,” sagde Robert Skov og uddybede:

”Det var sgu ikke lige det, man havde tænkt skulle ske. Det er for dårligt, at to mål går ind på den måde.”

Selvom FCK endte med at tabe klart og udover den første halve times fine spil ikke viste alverden, var han efter kampen ikke med på en præmis om at udråbe hverken Brøndby eller dagens modstander FC Midtjylland – de to hold, der ligner årets guldfavoritter – til at være de bedst spillende hold i ligaen:

”Selvom vi har tabt i de seneste kampe mod dem begge to, så synes jeg stadig, at vi er det bedste hold. I begge kampe skulle vi have fået mere, end vi gjorde.”