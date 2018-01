Solbakken lader fire FCK-spillere finde nye klubber

Fire af FC Københavns spillere er inden længe fortid i klubben.

Det drejer sig om Youssef Toutouh, Danny Amankwaa, Martin Pusic samt U20-spilleren Nicklas Røjkær, fortæller FCK-træner Ståle Solbakken.

Toutouh, Amankwaa, Pusic og Røjkær er af samme årsag ikke rejst med holdet til træningslejren i Dubai.

- De har fået frie hænder til at finde en ny klub, da de ikke umiddelbart er med i vores planer, og både de og deres repræsentanter kender forudsætningerne, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Røjkær har tidligere været med på FCK's træningslejre, men han har i modsætning til de tre øvrige spillere aldrig været en del af førsteholdstruppen.

Solbakken er tilfreds med, at det lykkedes at hente Robert Skov i Silkeborg.

- Robert er en spiller, som vi har arbejdet hårdt for at få til klubben. Han havde mange muligheder for at skifte til udlandet, så det var en lang, sej kamp for at overbevise ham om, at det her var det rigtige, siger Solbakken.

Robert Skov er rejst til Dubai, hvor han skal træne med truppen søndag.

- Vi har længe haft en god og åben dialog med ham og hans repræsentanter, for når en ung spiller har muligheden for at komme til Bundesligaen og andre ligaer i Europa, så er det forståeligt, at han gerne vil tænke sig godt om.

- Men vi er glade for, at det, vi har arbejdet hårdt på i flere uger, nu er lykkedes, siger Solbakken.

Nordmanden betragter Robert Skov som en alsidig offensivspiller, der ud over de to kanter kan spille bag en angriber.