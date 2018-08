Esbjerg kigger efter flere forstærkninger efter stort salg

Esbjerg solgte i sidste uge holdets store offensivprofil Anders Dreyer til Premier League-klubben Brighton.

Uden Dreyer formåede vestjyderne alligevel at hente sæsonens første sejr, da holdet på hjemmebane slog Sønderjyske med 1-0. Cheftræner John Lammers var godt tilfreds med indsatsen.

- Når man har spillet fire kampe i starten af sæsonen uden sejr, så begynder man måske at tvivle på tingene. Men spillerne viste en stor tro og efterlod et meget godt aftryk, siger han.

Hollænderen erkendte dog, at salget er et tab, men han har stor tiltro til de øvrige spillere, som har muligheden for at gribe chancen.

- Dreyer er en fremragende spiller, som leverede mange mål og assister for os, men livet går videre. Nu er det tid for andre spillere til at træde i karakter, og jeg fik set noget af det allerede imod Sønderjyske.

- Når man siger farvel til en god spiller, er man nødt til at finde andre måder at gribe tingene an på, og det lykkedes i dagens kamp, siger John Lammers.

Esbjerg har endnu ikke tilført truppen nye spillere efter salget af Dreyer, men det kan meget snart ske.

- Vi går efter at styrke truppen, og i samarbejde med vores chefscout Jimmi Jacobsen er vi i marken, selv om det bliver svært at erstatte Dreyer en til en.

- Vi har kun to kantspillere, så vi kigger efter minimum to spillere, som kommer med kvalitet og erfaring. Det er vigtigt for os, at de, der kommer ind, kan tilføje noget til truppen, siger John Lammers.

Cheftræneren glædede sig desuden over, at holdet holdt buret rent efter at have sluppet ti mål ind i de første fire kampe.

- Det var vigtigt for selvtilliden hos de defensive spillere at spille til nul. De gav alt, hvad de havde i duellerne, og det var, hvad jeg ønskede at se, siger John Lammers.