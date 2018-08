Esbjerg kan også uden Dreyer

Fakta Esbjerg-Sønderjyske 1-0 (0-0) Vurdering Esbjerg: 6 Sønderjyske: 3 Dommer Jens Grabski Maae, 6 Kampens spillere Daniel Anyembe, Esbjerg, 7 Marc Pedersen, Sønderjyske, 7

Det gav umiddelbart ingen mening.

Vi har at gøre med en klub presset knivskarpt på økonomien, der henter en veteran på 35 år.

Endda en skadesplaget af slagsen, der ikke har været i startopstillingen til en Superligakamp siden december 2016 og kun fik otte minutter på banen i hele den forgangne sæson.

Alligevel blev Esbjergs mandagsmøde med Sønderjyske en understregning af, at det faktisk kan ende med at give god mening for vestjyderne at prøve lykken med Rafael van der Vaart.

Godt nok fik hollænderen heller ikke denne gang lov at komme på banen. I sin første uge siden skiftet fra FC Midtjylland havde den tidligere Real Madrid-profil primært selvtrænet og var først blevet sat sammen med de nye holdkammerater fredag uden dog at blive vurderet fit til hverken startopstilling eller trup til lokalopgøret.

Brug for større ro

Dermed er vi lige så langt fra at vide, om der er ret meget mere fodbold i de gamle ben, men selv i ganske korte indhop kan Rafael van der Vaart have en central rolle at spille.

I den forgangne runde smed Esbjerg eksempelvis en føring på 3-1 mod Randers og måtte nøjes med 3-3 i en totalkaotisk afslutning, hvor den nye mand med sin rutine og ro helt sikkert kunne have holdt bedre i bolden og måske kunne have afværget nedsmeltningen.

Genlæs liveblog: Esbjerg vandt 1-0 over Sønderjyske

Med rette kan teorien afvises som ren nonsens i betragtning af hans hidtidige, slatne aftryk i dansk fodbold, men trods 1-0 mod Sønderjyske og den første sejr i fem forsøg i Superliga-comebacket har Esbjerg stadig rum til forbedring og skal op mod Brøndby, AaB og FCK de næste tre uger – så derfor har oprykkerne ikke rigtigt råd til at afvise selv det vildeste eksperiment.

Især ikke at have været nødt til at sælge det ubetinget største offensivkort i skikkelse af Anders Dreyer, der ikke uventet var savnet mod Sønderjyske. Godt nok viste hjemmeholdet stor moral efter Randers-lussingen ved at sikre sig et spilovertag gennem fin bevægelighed og initiativlyst, men det manglede i betænkelig grad kvalitet i dødboldene samt beslutsomhed i afslutningerne mod et udehold, der ellers dykkede betænkeligt meget efter en solid åbning.

Uden problemer formåede esbjergenserne at udnytte deres overtal tre mod to på midtbanen. Dels kørte værterne fint eget opspil udenom Zimling og Rømer, dels havde den selvsamme duo svært ved at smide bolden udenom modstandernes trio bestående af Kauko, Parunashvili og Lungi Sørensen, der med sine bolderobringer og større årvågenhed på andenbolde havde held til at skabe flere næsten-farlige situationer.

På kanterne leverede EfB konstant tryk i kraft af Mathias Kristensen og Emmanuel Oti, hvoraf sidstnævnte var med i opspillet til den forløsende scoring sat ind tæt under mål af Joni Kauko.

Denne gang blev hullet forsvaret hele vejen til slutfløjtet og til et hop op til tiendepladsen i tabellen.