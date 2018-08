Fra 3-0 til 3-3: Esbjerg gjorde alt og intet rigtigt

Det hele startede med en lang bold den ene vej, en clearing den anden vej og en clearing atter tilbage i banen, da Esbjerg lørdag aften smed en sejr på gulvet og spillede 3-3 med Randers

Efter de første lange bolde var overstået, var der ikke meget i kampen, der passede ind i skabelonen om fodbold, som det ser ud tæt på nedrykningsstregen med solidt defensivt arbejde som vejen frem.

Chokeret Esbjerg-træner efter nedtur: Det må aldrig ske

Esbjerg fik således lov til først at vise sig frem med ganske mange mål, som trods egen imponerende offensiv egentlig kunne forklares bedst ved fejl fra Randers' side af, inden det hele kollapsede med udvisninger og udligninger til et uafgjort resultat.

Det afsluttende kaos gør det svært at at vurdere Esbjerg for andet end den succesrige del af kampen, som i høj grad var resultatet af modstanderens fejl. Randers lærte man til gengæld en smule mere om, da mængden af fejl var for stor til blot at kalde en tilfældighed. Bliver det ikke bedre, vil ikke kun Esbjerg, men også de fleste andre havde gode muligheder for at slutte over kronjyderne.

Esbjerg - Randers 3-3 (2-0) Vurdering Esbjerg: 5

Randers: 4 Dommer Peter Kjærsgaard, 7 Kampens spillere Daniel Anyembe, Esbjerg, 7 Mikkel Kallesø, Randers, 5 Det lærte vi Randers er sin egen værste fjende. Detaljen Joni Kaukos audition som Valtra-traktor, da han kørte Randers-forsvaret over.

Lad os dog alligevel snakke om Esbjerg først: Det startede med at vise, at det ville sætte sig på kampen. Midtbanen erobrede og fastholdte, mens angrebet stak afsted i en rask kamp mod Randers' forsvar. Den første lille sejr i den kamp valgte Nicolai Poulsen, da han holdt fast i Jakob Sørensens trøje i eget felt, så der ikke var anden udvej end et straffespark, som Anders Dreyer ikke havde problemer med at sætte ind.

Det var ikke fordi Esbjerg hverken indtil da eller efter skabte decideret store chancer, men det var tydeligt, at der i spillet frem ad banen er mange positive elementer at hente. Før kampen blev Rafael van der Vaart ovenikøbet præsenteret som Esbjerg-spiller, og det er svært ikke at forestille sig, at hans egenskaber, hvis de da er intakte, vil komme eksempelvis Anders Dreyer yderligere til hjælp.

Om det så vil komme holdet som helhed til gode er måske en anden snak, for tager man alene udgangspunkt i 11-mod-11-delen af kampen, er balancen som den skal være på holdet med Lasha Parunashvili, Jakob Sørensen og Joni Kauko i fin forståelse af, at de alle tre skal levere begge veje. Det er ikke sikkert, at de interne aftaler vil være de samme med van der Vaart, omend tvivlen selvfølgelig må komme Esbjerg til gode.

Randers' fejl

Og så til Randers endnu engang. Målet til 1-0 har vi etableret som en personlig fejl, og ved målet til 2-0 skal æren på ingen måde tages fra målscorer Joni Kauko, men også her var der Randers-fejl at udpege, da tæt på det halve af holdet lod Kauko trampe tværs ind i feltet og sende et skud i mål.

Ved 3-0 var der igen fejl at udpege, da hverken forsvaret eller målmanden gjorde noget ved et frispark langt udefra af Mathias Kristensen, som derfor sejlede direkte i nettet. 4-0 burde det også have stået, da Kevin Conboy begik et nyt straffespark, som Anders Dreyer dog brændte.

Det var kort sagt ikke nogen videre solid præstation af Randers, og det er ikke kun forsvaret, der skal peges fingre af. Angrebet formåede således sjældent at aflaste de bagerste spillere, og når det endelig skete, at Benjamin Stokke og Saba Lobjanidze tog bolden til sig, blev det alligevel sjældent farligt. Det fornemmes umiddelbart, at Saba Lobjanidze savner Bashkim Kadrii som legekammerat.

Selvom det hele vendte til 3-3 ved Kevin Conboy, Emil Riis og Erik Marxen, er det svært at give holdet yderligere kredit for andet end trods alt at udnytte Agustin Garcias dumme udvisning. Fodbold spilles trods alt med 11 modstandere det meste af tiden, og i den del af kampen, var Randers banens dårligste hold.