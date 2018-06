Johnny Mølby bliver assistenttræner i Esbjerg

Den tidligere landsholdsspiller Johnny Mølby har skrevet under med Superligaklubben Esbjerg, hvor han den kommende sæson skal være assistenttræner.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed skal den tidligere cheftræner i AC Horsens og Viborg FF assistere Esbjergs cheftræner, hollandske John Lammers, på trænerbænken.

- Jeg har haft samtaler med flere trænere, og jeg føler, at Johnny er den rigtige for mit team.

- Johnny har jo tidligere været cheftræner, men han er meget positiv omkring at skulle være min assistent, siger Lammers til Esbjergs hjemmeside.

49-årige Johnny Mølby har spillet 16 kampe for det danske landshold og var med i truppen, der vandt EM i 1992.

Han glæder sig til jobbet i Esbjerg.

- Jeg har haft nogle gode møder med John Lammers, og der har jeg fundet ud af, at vi har en rigtig god kemi.

- Den måde, som han gerne vil have mig til at deltage i trænerteamet, kan jeg let se mig selv i, og jeg glæder mig til at blive en del af holdet, siger Mølby til klubbens hjemmeside.

Esbjerg rykkede op i Superligaen efter et ophold i 1. division, da holdet slog Silkeborg IF i playoffkampene om en plads i den bedste danske række.