Zorniger: Sidste år havde vi vundet sådan en kamp stort

Brøndby har i dette efterår blot vundet en enkelt hjemmekamp i syv forsøg på eget græs i Superligaen.

Brøndby-træner Alexander Zorniger måtte mandag aften se sit hold smide en sejr væk seks minutter før slutfløjt, da OB hentede 1-1 med hjem fra Brøndby Stadion.

Zorniger mener ikke, at hans hold har et udpræget problem med at spille på eget græs.

- Det handler ikke om, hvorvidt vi spiller hjemme eller ude. Man skal analysere hver kamp for sig. Hver kamp har sin egen historie, siger Alexander Zorniger.

- Der er ikke så meget negativt at sige. I sidste sæson ville vi have vundet sådan en kamp 3-0 eller 4-0, men vi befinder os ikke i sidste sæson nu, konstaterer han.

På udebane er sidste sæsons sølvvindere en sand pointmaskine med fire sejre i seks kampe, hvilket står i skærende kontrast til hjemmebanestatistikken.

I hjemmekampen mod OB kunne han se et Brøndby-hold, der især efter pausen skabte et hav af chancer.

Topscorer Kamil Wilczek ramte træværket, og et mål blev underkendt for en tvivlsom offside, inden Hany Mukthar i det 82. minut bragte værterne i front.

To minutter senere udlignede Ramon Leeuwin til 1-1 for de fynske gæster efter et hjørnespark.

- Det er meget skuffende, fordi det var på en dødbold. OB har ikke nogen fantastiske hovedstødsstærke spillere.

- Når man tænker på vores dominans, så er det skuffende kun at få uafgjort, siger Zorniger.

- En sejr ville have hjulpet os meget. Også med at gøre vores præstationer mere stabile.

- Vi havde for mange berøringer midt på banen. Alligevel fik vi skabt en masse chancer, så jeg er ikke skuffet over spillet, men over resultatet, siger tyskeren.

OB-træner Jakob Michelsen er helt enig med sin trænerkollega i, at Brøndby var det bedste hold mandag aften.

- Brøndby havde fortjent at vinde. De var bedst.

- Trods deres tryk på os, så havde vi de to største chancer i første halvleg, så med lidt skarphed, held og marginaler, så havde vi nappet de tre point, siger Jakob Michelsen.

- Det havde været fair, hvis Brøndby havde vundet, men vi tager gladelig imod det ene point. Det var rart, at det var vores tur til at få lidt marginaler på vores side. Dem har vi ikke haft så mange af, siger OB-træneren.

Mandagens uafgjort resultat betyder, at Brøndby har 18 point på Superligaens syvendeplads. OB har fire point færre på 11.-pladsen.