Tre måneder uden hjemmesejr til Brøndby

Det kunne blot have været et forsøg på at tale holdet op, da Brøndbys Simon Tibbling i weekenden berettede om »god energi« til træning.

Ifølge Tibbling var årsagen Brøndbys sejr mod AaB før landskampspausen. For sejre giver energi, som Tibbling forklarede til Brøndby IF’s hjemmeside.

Fakta Brøndby IF – OB 1-1 (0-0) Vurdering Brøndby IF: 7 OB: 6 Dommer Michael Tykgaard: 7 Kampens spillere: Marvin Schwäbe, BIF, 8 Oliver Christensen, OB, 8

Har Tibbling ret i den antagelse, har Brøndby i den grad manglet energi på det seneste, for det er ikke blevet til det forventede antal sejre for forrige sæsons sølvvindere. Og slet ikke på hjemmebane.

Her har holdet i de første seks hjemmekampe kun formået at vinde én kamp, mens det er lykkedes både AC Horsens, Sønderjyske og Esbjerg at tage fra Brøndby med alle tre point. Det endda på en hjemmebane hvor Brøndby i forrige sæson blot tabte en ud af 18 kampe.

Begyndelsen af mandagens hjemmekamp i mod OB viste, at Simon Tibblings udtalelser var alt andet end naive forestillinger. Brøndby var som en aggressiv hvepsesværm imod et til tider forvirret udehold.

Udover et massivt spilovertag kom den boblende Brøndby-energi ikke til udtryk i et væld af chancer i første halvleg. Kun Kamil Wilczek forspildte en friløber. I den anden ende var OB til gengæld uhyre effektive med boldbesiddelsen, hvor Bashkim Kadrii og Ryan Laursen begge brændte enorme chancer.

Det var dog ikke nok til hverken at tæmme eller skræmme hvepsesværmen, som i anden halvleg ufortrødent fortsatte jagten på den første hjemmesejr i to en halv måned.

En fejlagtigt offside-kendelse på et OB-selvmål, et stolpeskud fra topscoreren Wilczek og en velspillende debutant i OB-målet gjorde dog ikke missionen lettere.

Zorniger: Sidste år havde vi vundet sådan en kamp stort

Først indenfor de sidste ti minutter blafrede nettet. I begge ender. Hanny Mukhtar prikkede et føringsmål ind i den ene ende, før Ramon Leeuwin udlignede på samme vis få minutter senere i den anden.

Dermed endte det uafgjort. Brøndbys næste hjemmekamp er 4. november imod FCK. Til den tid er Brøndbys hjemmesejr over FC Nordsjælland tre måneder væk.