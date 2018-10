Blev Brøndby "snydt"? Den mest upopulære mand på stadion indrømmede sin fejl

Tre nederlag i træk og en aktuel syvendeplads i Superligaen.

Krisen kradser hos Brøndby IF, der søndag tabte 2-1 på hjemmebane til AC Horsens.

Vicemestrene og pokalvinderne burde dog have haft muligheden for at udligne. I kampens overtid røg Brøndbys Kamil Wilczek i græsset efter en duel med Sonni Nattestad. Det endte med et frispark til Horsens-spilleren, men det var en fejl.

Det erkendte dommer Morten Krogh efter slutfløjtet overfor TV3+.

»Ude på banen har jeg en vurdering om, at Kamil Wilczek laver et puf i ryggen på spilleren. Efter vi har set den igen, må jeg desværre indrømme, at der er et benspænd af forsvarsspilleren på Kamil Wilczek. Derfor er der straffespark,« sagde Morten Krogh.

Denne her gør rigtig, rigtig ondt i Brøndby

Det manglende straffespark gjorde ondt i Brøndby-lejren, der i forvejen kæmper med at få tingene til at fungere.

»Vi knokler stenhårdt for at komme tilbage, og jeg synes, vi bliver snydt for at klokkeklart straffespark til sidst, så det gør det endnu tungere at sidde her, men alle skal vide, at vi knokler stenhårdt hver dag for at finde de procenter, der kan gøre, at kampene går vores vej,« sagde Uffe Bech til klubbens hjemmeside.

Næste opgave for Brøndby er på udebane mod AaB den 7. oktober.