Brøndby-træner gav førstemålmand pause efter svær tid

Der var en stor overraskelse i startopstillingen, da Brøndby søndag aften tabte med 1-2 til AC Horsens i Superligaen.

Cheftræner Alexander Zorniger havde nemlig valgt at bænke førstemålmanden Marvin Schwäbe, der før denne sæson blev hentet til klubben fra tyske Hoffenheim.

I stedet var det reservekeeperen Benjamin Bellot, der efter lidt over en sæson i klubben fik sin superligadebut.

- De ved godt hvorfor, siger Alexander Zorniger om beslutningen om at bænke Marvin Schwäbe.

- Marvin har haft en svær tid i de seneste uger. Jeg ville måske give ham nogle uger til at komme ovenpå.

Benjamin Bellot skulle dog ikke få nogen god debut, da han med knap 20 minutter tilbage af opgøret blev vist ud. Målmanden kom stormende ud i Horsens’ Kasper Junker og nedlagde ham sin sidste mand.

Det betød et direkte rødt kort, og Horsens endte derefter med at få endnu et mål og vinde 2-1.

Derfor kommer Marvin Schwäbe til at stå næste kamp for Brøndby, der på søndag møder AaB på udebane.

Zorninger slår dog fast, at Schwäbe alligevel ville komme i kamp igen inden længe.

- Schwäbe har altid været vores nummer et, og han fortsætter med at være vores nummer et.

- Men det var ganske enkelt et spørgsmål om at give ham noget tid til lige at trække vejret, siger cheftræneren.

Efter kampen havde udviste Benjamin Bellot ikke lyst til at tale med de fremmødte journalister.