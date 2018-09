Brøndby-træner erkender mentale udfordringer efter nederlag

Brøndby står i øjeblikket i en særdeles svær situation i Superligaen, hvor holdet søndag led det tredje nederlag på stribe.

Cheftræner Alexander Zorniger erkender efter 1-2-nederlaget på hjemmebane til AC Horsens, at holdet er ramt.

- Sidste år dræbte vi kampene i slutningen af sæsonen. Selvfølgelig er det et mentalt spørgsmål lige nu, siger han.

Den dårlige stime er ikke hverdagskost for holdet, der var særdeles stærkt i store dele af sidste sæson.

- Vi prøver at gøre alt, hvad vi kan, for at vinde nummer fire. Det er det eneste, vi kan gøre. Vi kan ikke slette de tre nederlag, vi kan kun spille den næste kamp, og det vil vi gøre.

Brøndby-træneren er ikke meget for at forholde sig til, om holdet er i krise i Superligaen, selv om man ligger nummer syv og har tabt fem ud af de seneste syv kampe.

- Vi har ikke vundet kampe, og så bestemmer I (journalisterne, red.), hvem der er i krise, og hvem der ikke er.

FC Midtjylland og FC København er otte point foran Brøndby, som var tæt på at blive mestre i sidste sæson. Den duel kan holdet dog ikke tillade sig at tænke på nu, mener Zorniger.

- Nej, ikke rigtigt, når man ser på vores præstationer lige nu. Vi vil fokusere på at udvikle vores præstationer og ikke så meget på de andre hold.

Brøndby-træner gav førstemålmand pause efter svær tid

Horsens-manager Bo Henriksen var naturligt nok glad efter holdets flotte comeback på Brøndby Stadion.

- Det betyder, at vi får en fornemmelse af, at vi kan vinde over alle, siger Henriksen.

Han fastslår dog, at holdet skal være bedre til at præstere mod de lidt blødere modstandere i ligaen.

- Det nytter ikke noget, at vi kan tage os sammen mod de gode. Vi skal også vinde mod dem, der er på samme niveau som os, siger Bo Henriksen.