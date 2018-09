Brøndby-anfører erkender defensive problemer

Brøndby havde inden søndagens opgør mod AGF blot hentet én sejr i de sidste fem kampe. Søndag aften blev ondt så værre, da Alexander Zornigers mandskab tabte med 2-3 i Aarhus.

I løbet af de sidste to kampe har Brøndby lukket hele syv mål ind. Derfor var Brøndby-anfører, Johan Larsson, heller ikke sen til at erkende, at defensiven i øjeblikket halter.

- Når vi lukker syv mål ind i to kampe, er der noget galt. Lige nu har vi flere defensive problemer. Mod AGF gav vi bolden væk på de to første mål. Det er svært at forsvare, når vi er på vej frem med holdet, siger Johan Larsson.

En særdeles nedslået Brøndby-back måtte efter kampen også sande, at pointene ikke kommer så let, som det var tilfældet i sidste sæson.

- Lige nu har vi et problem. Vi er i en periode, hvor vi ikke får de nemme point. Det er sådan, det er. Succesen tidligere i sæsonen er ligegyldig lige nu, siger Johan Larsson.

Brøndby-træner, Alexander Zorniger, er heller ikke sen til at erkende, at holdet for tiden mangler evnen til at træffe de rette beslutninger.

- Vi skal til at træffe nemmere beslutninger med den periode, som vi er inde i, siger Alexander Zorniger.

På trods af nederlaget så Brøndbys træner alligevel visse forbedringer i kampen mod AGF.

- Det var et skridt i den rigtige retning, men det var også nemt at se, at den måde vi spiller på kræver en masse selvtillid. Det havde vi ikke mod AGF, siger han.

Alexander Zorniger mener, at vejen ud af krisen skal findes ved, at spillerne genvinder selvtilliden.

- Det handler om at gå på banen fyldt med selvtillid og ikke lade sig gå på af, hvad der skete ugen forinden, forklarer tyskeren.

Brøndby skal forsøge at genvinde selvtilliden mod Hillerød i pokalturneringen torsdag.