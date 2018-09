Troels Bech forlader fodbolden og flytter til udlandet

Den snart tidligere sportsdirektør i Brøndby IF, Troels Bech, flytter udenlands, når hans tid i superligaklubben slutter ved årsskiftet.

Fremover kommer Bech og hans familie efter alt at dømme til at få adresse i Italien.

- Det er i hvert fald der, vi tager på ferie på onsdag for lige at se på det. Det er godt nok sandsynligt, men der står ikke et sted og venter på os, siger Troels Bech.

- Når der nu ikke er en adresse og et mødetidspunkt, jeg skal overholde, så lad os da udnytte muligheden, erklærer Bech, der har læst italiensk på universitetet.

Hvad arbejdslivet kommer til at byde på, er ikke endelig afklaret - ud over at det skal handle om synergi og sammenhængskraft.

- Det bliver et projekt, hvor vi vil tilbyde folk, både i deres privatliv og arbejdsliv, at kunne inspirere til, hvordan ser det ud, når man meget målrettet vil arbejde med sammenhængskraft og synergi.

- Denne virksomhed (Brøndby IF, red.) er måske det bedste eksempel på, at når der er mange kræfter og mange dagsordner, så kræver det en form for styring.

- Jeg synes, det er det, jeg har kunnet her. Det vil vi gerne tilbyde inspiration til. Der er mange portaler til den slags. Nu må vi se, siger Troels Bech.

Den mangeårige superligatræner tiltrådte som sportslig ansvarlig i Brøndby i sommeren 2015 og har sammen med cheftræner Alexander Zorniger været med til at føre klubben tilbage til topstriden i den bedste række.

Troels Bech stopper i Brøndby

Mandag morgen afleverede Bech sin opsigelse til klubbens ledelse, og mens det måske kom som en overraskelse for omverdenen, har klubben ikke været uforberedt på, at det var den vej, vinden blæste.

- Det er en overvejelse, der har rod, længe før jeg begyndte i Brøndby. Jeg har vendt det med Jan Bech Andersen og formandskabet i nogle perioder.

- Vi vurderede, at dette er tidspunktet, hvor det forstyrrer mindst, siger Troels Bech.

Inden han satte sig i direktørstolen i Brøndby, var den 52-årige fynbo toptræner i en lang årrække.

Nu forlader han altså fodbolden, men han er dog ikke klar til at lukke døren til sporten endegyldigt.

- Jeg har ikke lavet andet, så det ville være supermærkeligt at sige, at det aldrig kommer til at ske. Men det er ikke det, der er dagsordnen nu, fastslår han.

Inden han stopper i Brøndby, skal han være med til at pege på sin afløser. Bech er med i den arbejdsgruppe, der skal finde en ny sportsdirektør.