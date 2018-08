Brøndby får en bøde og kan komme til at spille uden fans

Hos Danske Foldbold Fanklubber oplever man, at der er en stor tilslutning af kvinder, som gerne vil være tilskuere.

Den indiske milliardær Pallonji Mistry har en formue på 130 mia. kr. Problemet er, at størstedelen er utilgængelig. Finans

Bekæmpelse af bander er en national opgave, og samarbejdet mellem en lang række myndigheder skal blive bedre med et nyt råd.

Regeringen er klar med 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en forbindelse over Kattegat. Dermed rykker en mulig Kattegat-bro lidt tættere på, vurderer en ekspert.

Sommervarmen har fået flere danskere til at bestille varer på telefonen. I juni skete hver femte køb på nettet via en smartphone, og aktiviteten på MobilePay var den højeste nogensinde. Det viser en analyse fra FDIH. Finans

Dom over Donald Trumps tidligere kampagneleder for omfattende skattesvindel giver undersøgelsen af Trump-kampagnens forbindelser til Rusland yderligere vind i sejlene.

Den danske ulvebestand er sandsynligvis skrumpet. Samtidig er der forskellige syn på, om der er blevet født et nyt kuld unger i år.

Et russisk atomdrevet missil i Barentshavet skal angiveligt bjærges af tre skibe efter mislykket affyring.

Uroligheder i Horsens koster Brøndby en stor bøde og betinget frakendelse af retten til at spille for tilskuere.

Brøndby-træner Alexander Zorniger mener ikke, at de nye spillere i startopstillingen viste nok mod Esbjerg.

Begge klubber kan indbringe sagen til Fodboldens Appelinstans inden for 14 dage.

Horsens-fans kastede krus mod Alexander Zorniger og resten af Brøndbys trænerbænk. Samtidig havde Horsens som arrangør af kampen ikke sørget for et net foran afsnittet med udebanefans, hvilket reglerne foreskriver.

Også AC Horsens straffes for tilskueruroligheder i forbindelse med kampen.

Efter kampen blev seks Brøndby-fans anholdt af politiet for uroligheder ude foran stadion.

Derudover kan Brøndby ved lignende tilfælde i indeværende sæson miste retten til at have tilskuere til en hjemmekamp.

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet, at det skal koste Brøndby en bøde på 200.000 kroner.

Samtidig bemærkes det i redegørelsen fra kampen, at der gentagne gange blev antændt pyroteknik og røgbomber under kampen.

Ifølge redegørelsen opstod der mindre håndgemæng, men vagter og sikkerhedsfolk forhindrede, at situationen eskalerede.

Efter kampen løb 10-15 fans fra Brøndby-afsnittet på banen for at opsøge kontakt med hoverende Horsens-fans på den modsatte langside.

Brøndby er onsdag blev straffet med en bøde på 200.000 kroner samt en betinget frakendelse af retten til at have tilskuere til en hjemmekamp som følge af fansenes opførsel i forbindelse med udekampen i AC Horsens.

Den 18. maj 2018 er en dag, som Brøndby formentlig håber på at glemme, men det er samtidig en dag, der stadig forfølger klubben og dens fans.

Alt fra mikroskopiske bakterier til urin, som dyr efterlader i havet, når de svømmer forbi Danmarks kystlinje, vil forskere bruge til at kortlægge.

Sociale medier bruges mest til at holde kontakt med vennerne og til underholdning, viser undersøgelse.

Ratingsystem understreger, at kampen mod manipulation og misbrug i de sociale medier optrappes.

En fejl i en taglampe betyder, at der i værste fald kan opstå brand i to Volkswagen-modeller.

